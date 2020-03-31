Seferleri iptal edip suçu AK Partililere attı: Vatandaş yalanı ortaya çıkardı

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Geçen hafta 1 kişi binmiş" dediği 62 numaralı otobüs MOBESE'de

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler hızla alınırken, İETT'de çekilen görüntü tartışma konusu oldu. Vatandaşın sosyal mesafe kuralına aykırı olarak balık istifi taşındığı o görüntülerle ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Oranize bir operasyon' değerlendirmesinde bulunarak 'Geçen hafta aynı otobüste 1 kişi vardı' dedi. Ongun'un işaret ettiği 22 Mart 2020 tarihine dair otobüs görüntüleri ise bu sözleri yalanlıyor.