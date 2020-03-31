Seferleri iptal edip suçu AK Partililere attı: Vatandaş yalanı ortaya çıkardı

Koronavirüse karşı Türkiye gerekli önlemlerle teyakkuza geçerken CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘seferleri azaltma’ kararı vatandaşı isyan ettirdi. 30 İETT seferinin iptaline ilişkin kamuoyunda çıkan haberler üzerine CHP yönetimi yaşanan yoğunluğu AK Partililerin yaptığını iddia ederek AK Parti’yi destekleyen vatandaşları hedef gösterdi. Ancak sosyal medyaya düşen yeni görüntüler CHP’nin AK Parti yalanını gün yüzüne çıkarttı.
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VATANDAŞ YALANI ORTAYA ÇIKARTTI
Vatandaşların CHP’li yönetime tepki göstermesi üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun, suçu AK Partililere attı. Pazar saat 06.00’da AK Partililerin otobüsleri doldurduğunu ve fotoğraf çektiğini iddia eden Ongun’a büyük tepki geldi. İnsan trafiğinin yoğun olduğu saatlerde gelen iptalleri görmezden gelerek suçu AK Partililere yükleyen Ongun’a vatandaşlar farklı otobüs ve metre hatlarından çektikleri fotoğrafları gönderdi. Yayınlanan fotoğraflarda balık istifi halinde yolculuk yapan vatandaşların düştüğü durum gözler önüne serildi.
SÖZÜNÜN TERSİNİ YAPTI
- İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile ‘Yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu kabul edecek’ kararı alırken CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tam aksi görüntülere sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, 15 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Salgın hastalık ve okul tatilleri nedeniyle toplu taşımada bir haftada % 30’ları aşan kullanım azalması olmuştur. Buna rağmen İETT hatlarımızda yoğunluk yaşanmaması adına sefer azaltması yapmayacağız. İstanbullu hemşehrilerimizin konforlu ve güvenli seyahati önceliğimizdir” ifadesini kullanmıştı. Tüm bu açıklamalara rağmen CHP’li belediye hiçbir gerekçe göstermeden işe gidiş ve geliş saatlerinde il genelinde 30 İETT hat seferini iptal etti. 8 vagonlu metro hatları 4 vagona düşürüldü, sefer aralıkları da 7 dakikaya kadar uzadı.