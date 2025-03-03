Kahve zinciri Espressolab Filistin'de şube açacak

Türkiye'nin yerli ve milli kahve zincir markası Espressolab, Filistin'e şube açmaya hazırlanıyor. Firma yetkileri Filistin'de açılmak üzerine yapılan franchise anlaşması olduğunu doğruladı.

Uzun yıllar Emirgan Sütiş yöneticiliyle gıda sektöründe deneyim kazanmış ve bu deneyimini kahve sektörüne taşıyan Kocadağ Ailesi Şirketleri, 2014 yılında şirketin üçüncü kuşak temsilcisi olan Esat Kocadağ tarafından kurulan Espressolab'in ticari başarısına bir yenisini daha ekliyor. Gazze'de soykırım yapan İsrail’e desteğini açıklayan kahve zinciri markası Starbucks'a ikame olan yerli ve milli kahve markası Espressolab'ın Filistin'e şube açacak olması sosyal medya kullanıcıları ve müşterileri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Kahve zinciri Espressolab, Filistin'de şube açacağı haberini resmi Instagram ve TikTok hesaplarından da duyurdu.

Kahve zinciri Espressolab, Filistin'de şube açacağı haberini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Beş şube Ramallah'ta açılacak

Franchise anlaşmasını tamamlayan kahve zinciri Espressolab, beş şubesini Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açacak. İlk etapta Ramallah'ın en işlek caddesi olan El İrsal Caddesi üzerinde ve aynı bölgedeki Lacasa Mall AVM'de olmak üzere iki ayrı şube açılması planlanıyor.

Başarılı Türk sermayesi

Yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan Espressolab, bugün 11 ülkede faaliyet gösteren kahve zincir markasının Türkiye'de 230'dan fazla şubesi bulunuyor. Türkiye'nin en kapsamlı kahve zinciri markasını kurmaya karar veren Kocadağ'ın 30 bin dolar sermaye ile başlayan ticari yolculuğu 2023 yılını 1 milyar 200 bin lira ile kapattı.

Ramazan'a özel tasarım

Hristiyanların ‘Noel’ dönemini ‘yılbaşı’ adıyla her türlü şova dönüştüren işletmeler hafızalarda tazeyken, Türkiye'nin yerli ve milli kahve zincir markası Espressolab, Ramazan'a özel bardak tasarımı yaparak Ramazan'ın gelişini kutladı.







