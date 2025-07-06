Kahvehanede silahlı kavgada yaralandı: 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Emekli ve 1 çocuk babası Yusuf Çetin, oturmak için mahallede bulunan kahvehaneye gitti. Bu sırada ismi öğrenilemeyen kahvehane sahibi ile husumetlisi olan Veysel Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Veysel Ö. yanındaki tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yusuf Çetin, ağır yaralandı. Yusuf Çetin, kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı.