Kalıcı konutlar için titiz çalışma

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’da incelemelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da incelemelerde bulundu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte konteyner kentleri, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’ni ve 100. Yıl Parkı’nı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı ve üstyapısını tamamladığı Teknokent ve Malet arkasına inşa edilen konteyner kentleri ziyaret eden Bakan Ersoy, vatandaşların geçici konutlardan kalıcı konutlara geçmesi için devletin, hükümetin tüm kurum ve kuruluşlarının yoğun bir şekilde çalışarak gerekli azami titizliği gösterdiğini söyledi.
TÜM İMKANLAR SEFERBER
Daha sonra Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, buranın kayısı ticareti için çok önemli bir lokasyona sahip olduğunu belirtti. Ayrıca 100. Yıl Parkı’nı da ziyaret eden Bakan Ersoy, yapılan parkın Malatya için önem arz ettiğini söyledi. Malatya’da depremin yaralarının sarılması noktasında genel anlamda devletin ve yerel anlamda belediyelerin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirten Başkan Gürkan, her zaman vatandaşın yanında olduğunu sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.