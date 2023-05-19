Kalıcı konutlar için titiz çalışma

Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı ve üstyapısını tamamladığı Teknokent ve Malet arkasına inşa edilen konteyner kentleri ziyaret eden Bakan Ersoy, vatandaşların geçici konutlardan kalıcı konutlara geçmesi için devletin, hükümetin tüm kurum ve kuruluşlarının yoğun bir şekilde çalışarak gerekli azami titizliği gösterdiğini söyledi.

Daha sonra Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, buranın kayısı ticareti için çok önemli bir lokasyona sahip olduğunu belirtti. Ayrıca 100. Yıl Parkı’nı da ziyaret eden Bakan Ersoy, yapılan parkın Malatya için önem arz ettiğini söyledi. Malatya’da depremin yaralarının sarılması noktasında genel anlamda devletin ve yerel anlamda belediyelerin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirten Başkan Gürkan, her zaman vatandaşın yanında olduğunu sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.