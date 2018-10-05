Kameralar bozukmuş

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya eyaletindeki kampında önceki gün yaşandığı iddia edilen "silahlı şüpheli" olayı, kampın girişindeki kameraların bozuk olduğunun ortaya çıkmasıyla soru işaretlerine neden oldu. Kampta 3 buçuk yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Austin Davos’tan edinilen bilgiye göre, şüphelinin bulunduğu noktayı gören iki kameranın da çalışmadığı ortaya çıktı. "Şüphelinin eşkaliyle ilgili" ısrarlı sorulara yanıt veremeyen görevli, bu kişinin kameralar tarafından tespit edilmiş olması gerektiği yönündeki soruya, "Burayı gösteren kameralar çalışmıyor" cevabını verdi.

ŞÜPHELİNİN EŞKALİ YOK

Buna göre kampın girişindeki güvenlik görevlilerinin şüpheliyi tespit edemedikleri, aynı şekilde kampın girişini gösteren kameraların da bozuk olması sebebiyle şüpheliye ait görüntülerin mevcut olmadığı belirlendi. Davos, söz konusu iki kameradan birisinin bir süredir bozuk olduğunu, diğerinin ise önceki gün bozulduğunu iddia etti. Kapıdaki güvenlik görevlileri, “Elinizde şüphelinin eşkali var mı?” şeklindeki soruya ise “Hayır. Bunu polise sorun” şeklinde kaçamak yanıt verdi.

MİZANSEN Mİ?

Yüksek güvenlik tedbirleri alındığı bilinen kamptaki kameraların birdenbire bozulmuş olması, akıllarda "silahlı şüpheli olayının ne şekilde gerçekleştiğine" yönelik soru işaretleri bıraktı. Güvenlik görevlileri sabah kampa gelen şüphelinin silahlı olduğunu iddia etse de polis raporunda şüphelinin silah taşıdığına dair bir ifadeye de yer verilmedi.

İKİ FARKLI İFADE

Öte yandan FETÖ'nün ABD'deki kuruluşlarından Ortak Değerler İttifakı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "şüphelinin kampa girmeye çalıştığı" iddia edilirken, kapıdaki güvenlik görevlisinin "şüphelinin sadece kampın girişinde durduğunu" belirtmesi de dikkat çekti. FETÖ kampında yöneticilik yapan Emrullah Polat adlı firarinin kamptan ayrılırken kameralara yakalanmamak için bölgeden hızla uzaklaşması da objektiflere yansıdı.