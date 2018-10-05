Gündem Kameralarbozukmuş
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kameralar bozukmuş

Pensilvanya’daki FETÖ kampında yaşandığı iddia edilen "silahlı şüpheli" olayında kampın girişini gösteren tüm kameraların bozuk olduğu ortaya çıktı. Kamptaki kameraların bozulmuş olması, akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
kameraların birdenbire bozulmuş olması, akıllarda &quot;silahlı şüpheli olayının ne şekilde gerçekleştiğine&quot; yönelik soru işaretleri bıraktı.
kameraların birdenbire bozulmuş olması, akıllarda "silahlı şüpheli olayının ne şekilde gerçekleştiğine" yönelik soru işaretleri bıraktı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya eyaletindeki kampında önceki gün yaşandığı iddia edilen "silahlı şüpheli" olayı, kampın girişindeki kameraların bozuk olduğunun ortaya çıkmasıyla soru işaretlerine neden oldu. Kampta 3 buçuk yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Austin Davos’tan edinilen bilgiye göre, şüphelinin bulunduğu noktayı gören iki kameranın da çalışmadığı ortaya çıktı. "Şüphelinin eşkaliyle ilgili" ısrarlı sorulara yanıt veremeyen görevli, bu kişinin kameralar tarafından tespit edilmiş olması gerektiği yönündeki soruya, "Burayı gösteren kameralar çalışmıyor" cevabını verdi.

ŞÜPHELİNİN EŞKALİ YOK

Buna göre kampın girişindeki güvenlik görevlilerinin şüpheliyi tespit edemedikleri, aynı şekilde kampın girişini gösteren kameraların da bozuk olması sebebiyle şüpheliye ait görüntülerin mevcut olmadığı belirlendi. Davos, söz konusu iki kameradan birisinin bir süredir bozuk olduğunu, diğerinin ise önceki gün bozulduğunu iddia etti. Kapıdaki güvenlik görevlileri, “Elinizde şüphelinin eşkali var mı?” şeklindeki soruya ise “Hayır. Bunu polise sorun” şeklinde kaçamak yanıt verdi.

MİZANSEN Mİ?

Yüksek güvenlik tedbirleri alındığı bilinen kamptaki kameraların birdenbire bozulmuş olması, akıllarda "silahlı şüpheli olayının ne şekilde gerçekleştiğine" yönelik soru işaretleri bıraktı. Güvenlik görevlileri sabah kampa gelen şüphelinin silahlı olduğunu iddia etse de polis raporunda şüphelinin silah taşıdığına dair bir ifadeye de yer verilmedi.

İKİ FARKLI İFADE

Öte yandan FETÖ'nün ABD'deki kuruluşlarından Ortak Değerler İttifakı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "şüphelinin kampa girmeye çalıştığı" iddia edilirken, kapıdaki güvenlik görevlisinin "şüphelinin sadece kampın girişinde durduğunu" belirtmesi de dikkat çekti. FETÖ kampında yöneticilik yapan Emrullah Polat adlı firarinin kamptan ayrılırken kameralara yakalanmamak için bölgeden hızla uzaklaşması da objektiflere yansıdı.

REKLAM
Güven sarsan hata

Güven sarsan hata

Alman kalecinin Malmö maçında yediği gol gündem oldu.
26 yıl sonra bulundu

26 yıl sonra bulundu

​Kayserili dağcı Fransa'daki Alp dağlarında kaybolmuştu.
PKK'ya500 milyonluk darbe

PKK'ya500 milyonluk darbe

Van Emniyeti ​son 10 ayda 4 buçuk ton eroin ele geçirdi.
ABD'ninsırlarına erişiyor

ABD'ninsırlarına erişiyor

​Çin, bilgisayarlara minik casus çipler yerleştiriyor.
Herkes ıslıkladı

Herkes ıslıkladı

Kadıköy'deki maçta 4. hakem tabelayı kaldırınca ortalık karıştı.
Gecenin adamı 'Islam'

Gecenin adamı 'Islam'

​Fenerbahçe, kritik maçta Spartak Trnava'yı Cezayirli golcüsüyle yendi.
Bu acı taze kalacak

Bu acı taze kalacak

Yasin Börü, PKK yandaşlarınca vahşice katledilmişti.
ALÇAKLAR!

ALÇAKLAR!

Teröristlerin yola döşediği EYP patladı, 8 askerimiz şehit oldu.

Ekmek zammı iptal

Ekmek zammı iptal

Ekmeğin fiyatı yeniden 1 lira 25 kuruş oldu.

3 trilyondolarlık uyarı

3 trilyondolarlık uyarı

Akdeniz'de yabancı ülke, şirket veya gemiye izin verilmeyecek.
AB için referanduma gidebiliriz

AB için referanduma gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forumu'nda konuştu.
Trabzon'da sağanakRize'de hortum

Trabzon'da sağanakRize'de hortum

​Caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı.
Türkiye'deilk kez üretilecek

Türkiye'deilk kez üretilecek

​Cari açığı 2.3 milyar dolar azaltacak.
Suriye'de S-300 savaşları

Suriye'de S-300 savaşları

​İsrail: Rusya'nın S-300'leri İran'a dokunulmazlık sağlamayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.