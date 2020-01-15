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POLİTİKA

Kamu yararını gözetiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dün partisinin TBMM grup toplantısında medyayı sınıflandırarak “yandaş” ve “muhalif” olarak değerlendirmesine İletişim Başkanlığı’ndan tepki geldi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu konuşmanın kurumlarına yönelik de birtakım haksız ithamlar barındırdığı kaydedildi. İletişim Başkanlığı’nın medya kuruluşlarının siyasi ya da ideolojik yaklaşımlarını değil sadece ve sadece kamu yararını gözettiği vurgulanan açıklamada öne çıkanlar şöyle:

BİR YERE VARAMAZSINIZ

Dünyanın her yerinde kitle iletişim araçları hükümetler tarafından belirli kurallar, kaideler ve hukuk çerçevesinde düzenlenen alanlardır. İletişim Başkanlığımızın tüm tasarruf ve uygulamaları mevcut kanun ve kurallar çerçevesindedir. Ortada meşru ya da hukuki olmayan herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Başvurular, basın kartı yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmekte ve neticelendirilmektedir. İletişim Başkanlığımızın basın kartını kime ne zaman vereceği gibi teknik konuları siyasetin bir parçası haline getirme hevesini anlıyor, ancak bununla bir yere varılamayacağını ifade etmek istiyoruz.

KARA PROPAGANDA ÖRNEĞİ

  • İletişim Başkanlığı bir yandan da Türkiye’ye yönelik haksız ithamlara, kara propaganda ve dezenformasyon süreçlerine karşı çalışmalar yapmak gibi vazifeyle de yükümlüdür. Üzülerek belirtmek isteriz ki zaman zaman bu haksız itham, kara propaganda ve dezenformasyon süreçlerine Türkiye’de siyaset yapan bazı muhalefet aktörleri katkı sunmaktadır. İletişim Başkanlığı olarak medya kuruluşlarının siyasi ya da ideolojik yaklaşımlarını değil sadece ve sadece kamu yararını gözettiğimizin de açıkça bilinmesini istiyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana tüm uygulamalarımız ve yaklaşımlarımız da bunun açık göstergesidir.

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