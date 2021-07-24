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Kamyonet kasasında yanarak can vermişti: Küçük Cesur'a acı veda

İzmir'in Narlıdere ilçesinde günübirlik tatilden dönerken kasasında yolculuk yaptığı kamyonette çıkan yangında yaşamını yitiren 6 yaşındaki Cesur Tayyar, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, cezaevinden izinli çıkan babası Kamber Tayyar da katıldı.

Haber Merkezi DHA
Kamyonet kasasında yanarak can vermişti: Küçük Cesura acı veda
Cesur Tayyar

Çeşme'de Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 22 Temmuz'da günübirlik tatil yapan 3 kardeş ile çocukları, akşam saatlerinde 35 BCN 68 plakalı kamyonetle dönüşe geçti. Günay Gümüşsoy yönetimindeki kamyonetin kasasında Narlıdere ilçesi yakınlarına geldiğinde yangın çıktı.

AA

Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan Cengiz Gümüşsoy, kardeşleri Günay Gümüşsoy ile Ceylan Tayyar'ı uyardı. Günay Gümüşsoy, aracı sağa çekti. Cengiz Gümüşsoy, yanındaki çocukları Ceylan (8) ile Emir Gümüşsoy (4) ve yeğeni Cennet Tayyar'ı (10) tek tek kasadan indirdi. Ancak, bu sırada kasadaki brandanın alev alması nedeniyle alevler bir anda büyüyünce Cesur Tayyar'a ulaşamadı.

AA

Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de araçlarını durdurup yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Güzelbahçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, Cesur Tayyar yaşamını yitirirken, ablası Cennet Tayyar ile kuzenleri Ceylan ve Emir Gümüşsoy ağır yaralandı.

AA

Küçük Cesur'un annesi Ceylan Tayyar sinir krizi geçirdi.

Yaralı 3 çocuktan Emir Gümüşsoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Cennet Tayyar ve Ceylan Gümüşsoy ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA

Yaralılardan Emir Gümüşsoy yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanan Ceylan Gümüş ile Cennet Tayyar'ın tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

AA

Cesur Tayyar için, Örnekköy Hülya Karaer Camii'nde, bugün öğle vaktinde cenaze namazı kılındı.

AA

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazeye cezaevinden izinli çıkan babası Kamber Tayyar, annesi Ceylan Tayyar ve akrabalarının yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.

Cenazede, küçük Cesur'un yakınları sinir krizi geçirdi.


AA

Gözyaşları arasında kılınan namazın ardından Cesur Tayyar'ın tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konulup, götürüldüğü Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA

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