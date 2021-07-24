Sahilde uyuyan tatilcilerin arasında torbalar dolusu çöp topladılar

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tatilciler, gündüz plaj akşamları ise eğlence merkezlerini doldurdu.

Gece geç saatlere kadar süren eğlenceler sonrası sahil çöplüğe döndü.

HALK PLAJLARINDA EĞLENCE DÜZENLEDİLER

Yoğunluğun devam ettiği ilçede, bayramın 4'üncü günü de eğlence devam etti. Atatürk Caddesi'ndeki 4 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı halk plajındaki tatilcilerden kimileri yanlarında getirdikleri içki ve yiyeceklerini tüketip sohbet ederken, kimileri de cep telefonlarından açtıkları müzikler eşliğinde dans edip gönüllerince eğlendi.

Belediye ekipleri sahilde uyuyanların arasında çöpleri topladı.

SAHİLDE UYUDULAR

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahildeki yoğunluk daha da arttı, günün ilk saatlerine kadar sürdü. Kimileri gecenin sonunda otel ve çadırlarına dönerken kimileri ise sahile serdikleri havlu ve hasırlar ile araçlarında uyudu.

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Ekiplerin çalışması 1 saat sürdü.

ÇÖPLERİ GERİDE KALDI

Tatilcilerin geride bıraktığı içki ve meşrubat şişeleri, çeşitli ambalaj atıkları ve sigara izmaritleri ve çöpleri temizlemek belediye ekiplerine düştü. Ekipler 1 saat içinde, plajdan torbalar dolusu çöp topladı. Toplanan atıklar, çöp

kamyonuna yüklenip, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

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Marmarisliler görüntülere isyan etti.

MARMARİSLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Marmarisliler, plajdaki uyarı levhalarına rağmen sahile atılan çöpleri ve plajda ve araçlarında uyuyan tatilcileri cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaşarak sitemde bulundu.