Gündem Kanadalı okulun taşınma vurgunu
İSTANBUL

Kanadalı okulun taşınma vurgunu

Yıllık ücreti 34 bin liradan başlayan Kanada merkezli UKA Özel Okulu, skandal bir karara imza attı. Bu yıl dönem ortasında Levent’teki kampüsü kapatan okul, velilere danışmadan öğrencileri Ulus’taki kampüse nakletti. Uzak olduğu için çocuğunu okula göndermek istemeyen velileri dinlemeyen okul, peşin aldığı ücretleri iadeye yanaşmıyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Öğrencilerin nakledildiği Ulus kampüsü
Öğrencilerin nakledildiği Ulus kampüsü

Türkiye’de faaliyet gösteren Kanada merkezli UKA Özel Eğitim Kurumları dönem ortasında Levent’deki kampüsünü kapatarak Ulus’a taşımaya karar verdi. Okul öncesi eğitim için velilerden dönem başına 34 bin liradan kapı açan eğitim kurumunun taşınma işlemi keyfi olarak yapması ortalama 3 yaşındaki çocukları olan veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

“GİDİN MAHKEMEYE VERİN”

UKA Özel Eğitim Kurumları’nın yaşatmış olduğu mağduriyetler sonucunda veliler vermiş olduğu ücretin kendilerine geri olarak iade edilmesini istedi. Ancak eğitim kurumu çocukların eğitim kaydının silinmesi halinde yüzde 10’luk bir kesinti yapacaklarını söyledi. Ulaşım ve fiziksel mekan koşullarının Levent’deki kampüs ile aynı olmadığını ifade eden veliler yaşanan mağduriyetin kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek soluğu noter aracılığıyla ihtarname çekmekte buldu.

Yapılan incelemede, eğitim kurumunun İş Mahkemesi, İcra Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi ve Tüketici Mahkemesi’nde 39 farklı davasının olduğu ortaya çıktı.

Paralarını geri isteyen mağdur veliler icra takibi başlattı. Sürece itiraz eden özel eğitim kurumunun velilere “Mahkemeye gidin elinizden ne geliyorsa yapın” dediği ortaya çıktı. Mahkeme sürecinin en az 2 yıl süreceğini söyleyen veliler paralarının kurum tarafından işletilerek rant sağlandığını ileri sürdü.

PARALARLA İLAN VERDİLER

Edinilen bilgilere göre eğitim kurumuna onlarca mağdur veli dava açtı. UKA Özel Eğitim Kurumu’nun İş Mahkemesi, İcra Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi ve Tüketici Mahkemesi’nde 39 farklı davasının olduğu ortaya çıktı.

Veliler çocuklarının eğitim dönemini boşa geçirdiklerini ve paralarını alamadıklarını, üstüne üstü vermiş oldukları paralarla eğitim kurumunun yeni ilanlar verdiğini söyledi. Mağduriyetin bir an önce giderilmesi talebinde bulunan veliler konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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