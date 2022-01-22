Gündem Kar altında kaplıca keyfi Dışarısı eksi 3, havuz 33 derece
YALOVA

Kar altında kaplıca keyfi: Dışarısı eksi 3, havuz 33 derece

Yalova'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesinde tatilciler, kar altında su sıcaklığı 33 derece olan havuzlara girip yüzdü.

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Haber Merkezi DHA
Kar altında kaplıca keyfi: Dışarısı eksi 3, havuz 33 derece
Tatilciler kar altında termal havuzlara girdi.

Kentin kaplıcalarıyla bilinen ilçesi Termal, sömestir tatiliyle birlikte yoğun ilgi gördü. Kar yağışının etkili olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, açık havada havuza girdi. Kar altında termal havuzlarda yüzen tatilciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havuzdan çıkan bazı tatilciler, üzeri karla kaplı şezlonglara uzandı.
Havuzdan çıkan bazı tatilciler, üzeri karla kaplı şezlonglara uzandı.


Termal ilçesine kaplıca işleten otel yöneticileri, sömestir tatili için gelen vatandaşlar ve Rusya, Almanya ve Romanya'dan gelen turistlerle birlikte yüzde yüz doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.

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