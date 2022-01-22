Kar altında kaplıca keyfi: Dışarısı eksi 3, havuz 33 derece

Kentin kaplıcalarıyla bilinen ilçesi Termal, sömestir tatiliyle birlikte yoğun ilgi gördü. Kar yağışının etkili olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, açık havada havuza girdi. Kar altında termal havuzlarda yüzen tatilciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havuzdan çıkan bazı tatilciler, üzeri karla kaplı şezlonglara uzandı.



Termal ilçesine kaplıca işleten otel yöneticileri, sömestir tatili için gelen vatandaşlar ve Rusya, Almanya ve Romanya'dan gelen turistlerle birlikte yüzde yüz doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.

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