Gündem Kara lekenin 24 yılı
ANKARA

Kara lekenin 24. yılı

Kara lekenin 24. yılı

Bugün, Türk demokrasi tarihine “kara leke” olarak geçen ‘kapatma’ olayının yıldönümü. Refah Partisi’ne kilit vurulalı tam 23 yıl oldu. 28 Şubat postmodern darbesine açık destek veren Anayasa Mahkemesi, 16 Ocak 1998’de seçimlerde en yüksek oyu alan RP’yi kapattı. Erbakan ile altı arkadaşına 5 yıl siyaset yasağı getirildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
28 Şubat postmodern darbesine açık destek veren Anayasa Mahkemesi, 16 Ocak 1998’de seçimlerde en yüksek oyu alan RP’yi kapattı.
28 Şubat postmodern darbesine açık destek veren Anayasa Mahkemesi, 16 Ocak 1998’de seçimlerde en yüksek oyu alan RP’yi kapattı.

28 Şubat sürecinin hafızalardan silinmeyen en önemli olaylarından biri vesayetin güdümündeki yargıyla Refah Partisi’ne kilit vurulması oldu. 1983’te kurulan ve hızla yükselişe geçen RP, Türkiye’de bir döneme damga vurdu. RP, Necmettin Erbakan’ın Genel Başkanlığı’nda girdiği 1995 milletvekili seçimlerinde 21.4 oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı. Ancak vesayet odakları RP’yi iktidara getirmeme girişimleri de bu süreçte ağırlık kazandı. Seçimlerin birinci partisi RP dışarıda tutuldu ve “ANAYOL” hükümeti kuruldu.

28 Şubat’a açıkça destek veren Anayasa Mahkemesi, 16 Ocak 1998’de, milyonlarca seçmenin oyunu alan ve genel seçimlerde birinci çıkan RP’nin “laik Cumhuriyet karşıtı eylemleri tespit edildiği” iddiasıyla kapatılmasına karar verdi. Sincan sokaklarında yürütülen tanklar, 28 Şubat sürecinin simge olaylarından birisiydi.

VESAYETİN HEDEFİNDE

  • Refahyol Hükümeti, kısa sürede “rejim tehlikesi” ve “irtica” iddialarıyla karşı karşıya bırakıldı ve hükümet faaliyetleri 28 Şubat için zemin olarak hazırlandı. Hükümetin, “Etkileri gerekirse bin yıl sürecek” denilen 28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarını uygulanmaması üzerine ise cuntanın güdümündeki yargı eliyle kapatma davası piyasaya sürüldü.

BAŞÖRTÜSÜ SAVUNMAK SUÇ

Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 21 Mayıs 1997’de iktidardaki Refah Partisi’nin sürekli kapatılması istemiyle dava açtı. Savaş, Erbakan ve parti yöneticilerinin, başörtüsü serbestliğinin anayasal bir hak olduğunu savunmasını RP’yi kapatma davasının gerekçesi yaptı.

Bir ömür mücadele: Erbakan
OYNAT 02:36
Bir ömür mücadele: Erbakan
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yıl dönümünde dualarla anılıyor. 'Yaşanabilir bir Türkiye', 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Erbakan, siyasi hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı.

RP’YE KİLİT, SİYASİLERE YASAK

  • AYM, 16 Ocak 1998’de, milyonlarca seçmenin oyunu alan ve genel seçimlerde birinci çıkan RP’nin “laik Cumhuriyet karşıtı eylemleri tespit edildiği” iddiasıyla kapatılmasına karar verdi. Ayrıca Genel Başkan Necmettin Erbakan ile Şevket Kazan ve Ahmet Tekdal’ın da aralarında bulunduğu 7 ismin, 5 yıl süreyle siyaset yapmaları yasakladı.

KONUŞMASI KAPATMA GEREKÇESİ

AYM’nin gerekçeli kararı da söz konusu hukuksuzluğu ortaya koydu. Danıştay’ın “üniversitelerde başörtüsü takan öğrencilerin Atatürk devrimleri ile laikliğe aykırı davrandıklarına” ilişkin kararlarına atıfta bulunan AYM’nin kararında, Erbakan ile parti yöneticilerinin “mahkeme kararlarını etkisiz hale getirmek için resmi daire ve üniversitelerde başörtüsü kullanmayı teşvik eden laiklik ve hukuk devleti ilkelerine aykırı” konuşmalar yaptıkları ileri sürüldü.

AİHM de hukuksuzluğa ortak oldu

  • Bugün verdiği siyasi kararlarla tartışma konusu olan AİHM de RP'nin kapatılmasını ve siyasi yasakları haklı buldu. AİHM'in kararında, "yöneticilerin konuşmaların daki cihat ve şiddet çağrıları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağdaşmaz" şeklinde skandal değerlendir meler yer aldı.
Abone Ol Google News
Zam var maaş yok

Zam var maaş yok

​CHP'li belediyeler sadece şov yapıyor.
ABD’de tutuklama dalgası

ABD’de tutuklama dalgası

​Yemin töreni yaklaşırken, güvenlik tedbirleri de artırılıyor.
Kara lekenin 24. yılı

Kara lekenin 24. yılı

​'Adil düzen'e adil olmayan kapatma.
İki bin haine kucak açtı

İki bin haine kucak açtı

FETÖ'cüye sığınma, mülteciye ölüm.
İsrail Aksa’nın altını oyuyor

İsrail Aksa’nın altını oyuyor

Kazı seslerinin yankılandığı mescidle ilgili BM'ye müdahale çağrısı.

Yerlilerin dayanışması

Yerlilerin dayanışması

​BİP ve Yaay'da kotadan gitmeyecek.
Kulağını ısırdılar

Kulağını ısırdılar

​Polis ve bekçiler cep telefonu ışıklarıyla aradı.
Hayata sımsıkı tutundu

Hayata sımsıkı tutundu

​Kordon dolanan ayağını kaybetti, altı aylık doğdu ama...
WhatsApp<br>geri adım attı

WhatsApp
geri adım attı

Hesaplar askıya alınmayacak veya silinmeyecek.
Üç bini aşkın proje

Üç bini aşkın proje

2021 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de.
Pentagon'dan İsrail'e jest

Pentagon'dan İsrail'e jest

CENTCOM'un yetki alanına dahil etti.
İngiltere alarmda!

İngiltere alarmda!

Ülkeye tüm giriş çıkışlar kapatılıyor.
WhatsApp'tan geçenler BiP'i<br>daha güvenli buluyor

WhatsApp'tan geçenler BiP'i
daha güvenli buluyor

​Areda Survey'den yeni araştırma.
Randevusu olanlar<br>muaf tutulacak

Randevusu olanlar
muaf tutulacak

​İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine ek genelge.

​DEİK Yönetim Kurulu üyelerine hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.