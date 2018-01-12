Karalama haberi Vali'nin inceliğini ortaya çıkardı

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'a yönelik 6 ay önce il milli eğitim müdür yardımcısı olarak atanan eşi Seval Aktaş bahane edilerek servis edilen karalama haberi, valinin şehirde kimsenin bilmediği bir inceliğini ortaya çıkardı. 25 yıldır öğretmen, okul müdürü, milli eğitim şube müdürü olarak görev Seval Aktaş, eşinin yaklaşık 1 yıl önce vali olarak atandığı Çankırı'da kendi isteğiyle okul müdürü olarak görev aldı.

Ancak görevdeki ilk gününde okulda özel törenle karşılanan Seval Aktaş, vali eşi olması sebebiyle okuldaki görevlilerin aşırı hassasiyetini görünce, eşinin talebi üzerine yeniden idari göreve döndü.

Protokol yükümlülükleri sebebiyle aksatmayacağı bir görev olması nedeniyle de Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki sosyal projelerin koordinasyonunu üstlenen il müdür yardımcılığına atandı. Eşi yüzünden okuldaki görevlilerin huzursuz olmasını ve protokol görevleri sebebiyle eğitim idaresinin ihmal edileceğini düşünen Vali Aktaş'ın inceliği, 6 ay sonra medyaya 'eşine torpil yaptı" diyerek servis edildi. MEB yönetmeliğine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nda 10 yıl görev yapan her öğretmen il milli eğitim müdür yardımcısı hatta İl Milli Eğitim Müdürü bile olabiliyor.

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Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş

VALİNİN AÇIKLAMASINI BİLE ÇARPITTILAR

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, eşi Seval Aktaş'ın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesinden sonra ortaya atılan torpil iddialarına da dün bir basın toplantısıyla cevap verdi. Eşinin yaklaşık 15 yıl önce Rize'nin Pazar ilçesinde görevliyken idarecilikle ilgili sınava girdiğini ve sınavı kazanan üç kişiden biri olduğunu söyleyen Aktaş, "Milli Eğitim idareciliği atama yapıldığında gidilen yerde yeniden kazanılması gereken bir haktır. Çankırı, benim çalıştığım 10'uncu yer. Her gittiğim yerde eşim yeniden o mücadeleye giriyor. Mesela Eskişehir'e gittik, orada da sınava girdi ve 98'le kazandı. Geldiğim yerde Milli Eğitimde şube müdürüydü" diye konuştu. Eşinin görevlendirilmesinin haksız bir algı oluşturulduğunu dile getiren Aktaş, "Sanki eşim idareciliği hak etmiş birisi değil de vali eşi olduğundan torpil yapılmış gibi algılanıyor. Bu son derece haksız bir algıdır. Eşim 15 yıldır idarecidir. Son derece deneyimli, 25 yıldır bu mesleğin mensubu." şeklinde konuştu.

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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE OLABİLİYOR

Vali Aktaş, eşinin Çankırı'ya geldikten sonra bir okulda idareci olmak istediğini belirterek, "Ben istemedim. 'Vali eşisin, orada olumsuzluklarla karşılaşırsın, sıkıntı yaşarsın, seni yapmayalım, başka görev al dedik' ama yok. 'İdealist insanım, okulda yöneticilik yapacağım' dedi. Okula gittiği ilk gün oradaki öğretmen ve idareciler 'vali eşi geldi' diyerek rahatsız oldular. Durumu bana izah ettiğinde, 'Sen orada devam edersen, arkadaşlarımızın verimi olumsuz etkilenebilir' diyerek kendisini ikna ettim. Tabii vali eşi olduğu için her yerde çalışması sorun olabilir. Onun için yapabileceğimiz tek şey, Milli Eğitimde idarecilik vermekti. Milli Eğitim Müdürlüğünde de 2 müdür yardımcısı vardı. Onu da görevlendirdik. İsteyen herkes araştırabilir. " ifadelerini kullandı. Öte yandan 657 sayılı kanunun 68. maddesinin B bendine göre 10 yıllık görevi olan her memur il milli eğitim müdürü veya müdür yardımcısı olabiliyor.

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ÖZEL EĞİTİM ÜZERİNE ÇALIŞIYOR

Çankırı İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı görevini yürüten Seval Aktaş'ın eğitim geçmişinde ise pek çok idari görev var. 2005 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı yazılı sınavı kazanan Aktaş, tayin nedeniyle kadro alamadan Pazar'dan ayrıldı. 2010 yılında Bursa'daki Zuhal Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi'ne müdür yardımcısı olarak atandı. Sevil Aktaş'ın bir sonraki görev yeri ise Eskişehir oldu. Burada müdürlük sınavına girdi. 98 puan aldı. Göreve başladıktan 6 ay sonra eşi Hamdi Bilge Aktaş, Mersin'in Akdeniz ilçesine kayyum olarak atandı. Burada güvenlik sorunları nedeniyle okula devam edemedi. 6 ay sonra ise eşi Çankırı Valiliği'ne atanan Sevil Aktaş, burada Şehit Yahya Coşkuner Ortaoukulu'na müdür vekili olarak atandı, ancak okulda çalışan personelin vali eşi olması sebebiyle huzursuz olmaması ve okul başladıktan sonra prtokol nedeniyle ihmal etmemek için okullar açılmadan görevi devretti. Seval Aktaş, 4 aydır Özel Eğitim ile Rehberlik ve Yaşam Boyu Eğitim gibi vali eşlerinin yürüttüğü projeleri yönetiyor.