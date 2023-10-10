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Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra 7 Ekim'de yeniden alevlenen yangın sürüyor. Kısmen kontrol altına alınan yangına yer ekiplerinin yanı sıra gerektiğinde havadan da müdahale ediliyor.

09:33 . 10/10/2023 Salı
AA
Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını

Karanlıkdere Kanyonu'nda orman yangını

Alınan bilgiye göre, Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu bölgede yangın kanyonun derinliklerinde sürüyor.

Bugün kısmen kontrol altına alınan yangına yer ekiplerinin yanı sıra gerektiğinde havadan da müdahale ediliyor.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede gece gündüz çalışma yürüterek yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor.

Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.



#Burdur
#Karanlıkdere Kanyonu
#orman yangını
28 dakika önce
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