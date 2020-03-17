Karantinadan firar edene hapis cezası

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında en ufak riskin bile bertaraf edilmesi için yurtdışından gelenler gözlem altına alınıyor. 14 günlük karantina, o kişilerin virüslü olduğu anlamı taşımazken, henüz teşhis konulmamış olsa bile karantinadan kaçılması büyük risk taşıyor. En son umre ibadeti için gittikleri Suudi Arabistan’dan dönenler Ankara ve Konya’daki 5 öğrenci yurdunda karantinaya alınırken, bazıları ise kaçmaya yeltendi. Ankara Gölbaşı’ndaki öğrenci yurtlarında karantinaya alınan umrecilerden ikisinin firar girişimini polis engelledi. Düzce’de karantinaya alınacak 5 yaşındaki kızını kaçıran bir baba ise son anda yakalandı. Konya Seydişehir’de de karantinaya alındıktan sonra kaçan Irak’tan gelen aynı aileden 3 kişi yakalanarak yeniden gözlem altına alındı.

OYNAT 02:06 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağduyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Sağduyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız' dedi. BiP'te paylaş

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2 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı Türkiye’de önemli tedbirler devreye konuldu. Sınır kapılarının kapatılıp uçuşların yasaklandığı bölgelerden gelenlerle durumu şüpheli görünenlere uygulanan karantina da bunlardan biri. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) karantinayı ihlal edenler için önemli bir hüküm de yer alıyor. “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195. maddeye göre, karantina tedbirlerine uymayanların 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. İlgili madde şöyle: “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek: Koronavirüsle mücadelede eşgüdüm toplantısı

GÜNDEM Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 29 yeni koronavirüs vakası var, toplam sayı 47 oldu