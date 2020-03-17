Gündem Karantinadan firar edene hapis cezası
ANKARA

Karantinadan firar edene hapis cezası

Yurt dışından gelenler koronavirüse karşı gözlem altına alınırken, Düzce, Ankara ve Konya’da karantinadan kaçmaya çalışanlar oldu. TCK’da “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195. maddeye göre tedbirlere uymayanlar 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Bazı adliyelere girişte ateş ölçerli tedbir alındı.
Bazı adliyelere girişte ateş ölçerli tedbir alındı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında en ufak riskin bile bertaraf edilmesi için yurtdışından gelenler gözlem altına alınıyor. 14 günlük karantina, o kişilerin virüslü olduğu anlamı taşımazken, henüz teşhis konulmamış olsa bile karantinadan kaçılması büyük risk taşıyor. En son umre ibadeti için gittikleri Suudi Arabistan’dan dönenler Ankara ve Konya’daki 5 öğrenci yurdunda karantinaya alınırken, bazıları ise kaçmaya yeltendi. Ankara Gölbaşı’ndaki öğrenci yurtlarında karantinaya alınan umrecilerden ikisinin firar girişimini polis engelledi. Düzce’de karantinaya alınacak 5 yaşındaki kızını kaçıran bir baba ise son anda yakalandı. Konya Seydişehir’de de karantinaya alındıktan sonra kaçan Irak’tan gelen aynı aileden 3 kişi yakalanarak yeniden gözlem altına alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağduyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz
OYNAT 02:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağduyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Sağduyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız' dedi.

2 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı Türkiye’de önemli tedbirler devreye konuldu. Sınır kapılarının kapatılıp uçuşların yasaklandığı bölgelerden gelenlerle durumu şüpheli görünenlere uygulanan karantina da bunlardan biri. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) karantinayı ihlal edenler için önemli bir hüküm de yer alıyor. “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195. maddeye göre, karantina tedbirlerine uymayanların 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. İlgili madde şöyle: “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek: Koronavirüsle mücadelede eşgüdüm toplantısı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek: Koronavirüsle mücadelede eşgüdüm toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 29 yeni koronavirüs vakası var, toplam sayı 47 oldu
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 29 yeni koronavirüs vakası var, toplam sayı 47 oldu

İçişleri Bakanlığınca 81 il "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge: Tüm mekanlar kapatılacak
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığınca 81 il "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge: Tüm mekanlar kapatılacak
Çin Virüsü

Çin Virüsü

​ABD Başkanı Trump'tan koronavirüse yeni isim.
Karantinadan tepki videosu

Karantinadan 'tepki' videosu

'​Bir hainin paylaştıklarına mukabil çekiyorum...'
Toplam vaka47 oldu

Toplam vaka
47 oldu

Hastaların geldiği ülkeler de açıklandı.
Eşgüdüm toplantısı!

Eşgüdüm toplantısı!

Erdoğan konavirüse karşı yeni adımları açıklayacak
'Korona tedavisi <br>uyguluyorlar'

'Korona tedavisi
uyguluyorlar'

Ünlü sunucu hastaneden video yayınladı
İki ülke <br>sınırlarını kapattı

İki ülke
sınırlarını kapattı

Fransa ise serbest dolaşımı sınırlandırdı.
Provakatörler gözaltında

Provakatörler gözaltında

​İçişleri, provokatif koronavirüs paylaşımlarını tespit etti.
Abdullah Ustaosmanoğlu <br>Hakk'a yürüdü

Abdullah Ustaosmanoğlu
Hakk'a yürüdü

Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisinden kaldırılacak.

Yüzde 60'ına <br>bulaşmasını bekleyecekler

Yüzde 60'ına
bulaşmasını bekleyecekler

​İngiltere'den koronavirüse karşı tepki çeken strateji.
Tüm mekanlar kapatılacak

Tüm mekanlar kapatılacak

İçişleri 81 il valiliğine ek bir genelge daha gönderdi.
Şarkı söylenen <br>balkonların perde arkası

Şarkı söylenen
balkonların perde arkası

​Sağlık sisteminin çöktüğü İtalya'da bu hastaneyi açmak istiyorlar.
Petrol alev alev

Petrol alev alev

Brent petrol çakıldı: ​2016'dan beri ilk kez 30 doların altına düştü.
Rusya kepenk indirdi!

Rusya kepenk indirdi!

​Raflar boşaldı, bazı marketlerin kapısına kilit vuruldu...
Cemaatle <br>namaza ara!

Cemaatle
namaza ara!

'Peygamberimiz döneminde benzer tedbirler alınmıştı.'
'İngiliz itirafları'

'İngiliz itirafları'

'Ne ekipman var ne personel, tükendik'
'Bir kaç bin Türk...'

'Bir kaç bin Türk...'

Yarın binlerce kişi Türkiye'ye gönderilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.