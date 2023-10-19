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Karesi tarımsal kalkınmayı destekliyor

Hizmetlerini 7/24 esasına göre sürdüren Karesi Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek için de bir dizi çalışma yapıyor. Boş arazileri değerlendirip buğday ekimi yapan, tarla yollarını açan belediye, bunların yanı sıra ekolojik ve organik tarım için de AB destekli proje yürütüyor.

04:00 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Üreten tüm kesimlerin yanında olduklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi’nin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Orkan, “Üreten, alın terini emeğiyle yoğuran, toprağa hayat veren çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Karesi Belediyesi olarak sadece rutin belediyecilik faaliyetleri değil, her konuda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız yeni proje ve faaliyetlerle devam edecek” dedi.

Üreten tüm kesimlerin yanında olduklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi Belediyesi’nin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Orkan, “Üreten, alın terini emeğiyle yoğuran, toprağa hayat veren çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Karesi Belediyesi olarak sadece rutin belediyecilik faaliyetleri değil, her konuda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız yeni proje ve faaliyetlerle devam edecek” dedi.

Balıkesir’in Karesi Belediyesi belediyecilik hizmetleri yanında birçok alanda da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Runtin belediyecilik faaliyetleri yanında kültürel, sanatsal, sosyal, eğitim, spor, sosyal destek gibi çalışmalarını da sürdüren Karesi Belediyesi tarımsal kalkınma içinde faaliyetler yürütüyor. Boş arazileri değerlendirip buğday ekimi yaparken, tarla yollarını açıyor. Belediye ayrıca ekolojik ve organik tarım için de AB destekli proje yürütüyor.


EKOLOJİK VE ORGANİK TARIM ÇALIŞMALARI

Karesi Belediyesi tarafından Avrupa Fransa Ulusal Ajansı’na sunulan ve kabul edilen “Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı” isimli projenin pilot uygulama faaliyeti gerçekleştirildi. Proje ile Karesi’de ekolojik ve organik tarım özendiriliyor. 24 ay süren proje kapsamında çiftçilere bitkisel ve hayvansal gıdaların ekolojik üretim, organik hayvansal ve bitkisel üretim ile çevre koruma için yeni mekanizasyon teknikleri, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımlarının azaltılması konusunda yenilikçi bir eğitim modeli oluşturuldu. Proje ile yenilikçi ekolojik üretim modelleri, ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda Karesi’ye ve üreticilere önemli katkılar sağlandı.


BOŞ ARAZİLERE BUĞDAY EKİMİ YAPILDI

Tarımsal kalkınmayı desteklemek ve boş arazileri değerlendirip, buğday ekerek halkın kullanımına sunmak için kolları sıvayan Karesi Belediyesi, Şamlı Mahallesi'nde bulunan 2 adet tarlaya ilk ekimini gerçekleştirmişti. Karesi Belediyesi'ne ait Şamlı Mahallesi'ndeki boş duran 31 bin 500 dönüm ve 31 bin 200 dönümlük, toplamda 62 dönümlük 2 araziye buğday ekimi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hasat işlemine başladı. Hasada katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ekiplere kolaylık dilerken, biçer-döver ile ilk hasadı gerçekleştirdi. Elde edilen ürünlerin bir kısmı un yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, bir kısmı ise tohumluk olarak çiftçilere dağıtılıyor.


#Karesi Belediyesi
#tarım
#kalkınma
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