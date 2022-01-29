Karlı yolları aşıp şifa dağıttılar ​

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu kardan kapandığı için evinden çıkamayan yaşlı adam için seferber oldu. Belediyenin iş makineleriyle yolun açılması sonucu İnegöl’e 25 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Mahallesi’ne ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık ekipleri, KOAH hastası olan Mustafa Ergün’e nefes oldular. Tahtaköprü Mahallesi’nde ikamet eden KOAH hastası Mustafa Ergün, sabah saatlerinde nefes darlığı çekince Bursa Büyükşehir Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık ekiplerine haber verildi. Yola çıkan ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle adrese ulaşamayınca Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekiplerinde destek istediler. Greyder ve kar kürüme araçları kapanan 25 kilometrelik yolu büyük çaba sonucunda açtılar. Sağlık ekipleri yoğun çaba sonucu adrese ulaştılar. Sağlık ekiplerini karşında görünce büyük sevinç yaşayan Mustafa Ergün, yapılan ilaç tedavisinin ardından “Bana nefes oldunuz” diyerek teşekkür etti.

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‘DÜNYADA BÖYLE GÜZELLİK VAR MI?’

30 yıldan bu yana astım ve KOAH hastalığı tedavisi gören 73 yaşındaki Mustafa Ergün, “Biz eskiden çok zahmet çekerdik. Ne sağlıkçı, ne sağlık ocağı, ne hastane vardı. Perişandık o zamanlar. Şimdi ayağımıza kadar sağlık hizmeti geliyor. Nimete bak. Böyle güzellik var mı dünyada. Avrupa da, Amerika da yoktur böyle hizmet. Allah belediyemize, devletimize zeval vermesin.” dedi.

Sağlık çalışanlarının kendisine çok ilgi gösterdiğinin altını çizen Ergün, “Öyle güler yüzlü geliyorlar ki; evladın olsa bu kadar tatlı gelmez yani. Halimizi, hatırımızı soruyorlar. Siz sağlıkçılar bizim nefesimiz, gözümüz, kulağımız, ayağımız, canımız, ciğerimiz. Bunlar olmasa biz nefes alamayız. Dün telefon ettim; Yenişehir’den koşarak geldiler. Milyonları versen getiremezsin. Yenişehir gibi bir yerden o fırtınada buraya gelebiliyor yani. Ben böyle bir hizmet görmedim. Evime geldiler; üşüdüm dahi demediler. Hemen beni tedavi ediyorlar. Allah razı olsun” diye konuştu.

‘BAŞKANDAN ALLAH RAZI OLSUN’