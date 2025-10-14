Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Kars buz kesti: Termometreler eksi 7’yi görünce camlar buz tuttu

Kars buz kesti: Termometreler eksi 7’yi görünce camlar buz tuttu

09:2814/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Sarıkamış'ta ilçe merkezine, Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Ağrı'da ise yükseklere kar yağdı
Sarıkamış'ta ilçe merkezine, Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Ağrı'da ise yükseklere kar yağdı

Kars eski 7’yi gördü, araçların camları soğuktan buz tuttu. Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar araçlarının camlarının buzunu temizledi.

Kars’ta önceki gün yağan karın ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars’ta aşırı soğuk araçların camlarını dondurdu. İşlerine veya günlük işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar buz sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar, araçlarının camlarını temizlemek ve buzları çözmek için kazıyıcılarla uzun süre buz temizliği yaptı.


Kars’ta havaların soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, "Artık şehrimize kış geldi. Arabaların camları buz tutmaya başladı. İnşallah şehrimizi ve sezonumuzu güzel kar ile süsleriz" dediler.


Öte yandan, Kars’ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.



#Kars
#kar yağışı
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 14-17 Ekim kataloğu yayınlandı: Bu hafta aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?