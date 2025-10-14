Kars buz kesti: Termometreler eksi 7’yi görünce camlar buz tuttu

Kars’ta önceki gün yağan karın ardından hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars’ta aşırı soğuk araçların camlarını dondurdu. İşlerine veya günlük işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar buz sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar, araçlarının camlarını temizlemek ve buzları çözmek için kazıyıcılarla uzun süre buz temizliği yaptı.