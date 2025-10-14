Ambarlı Limanı’nda 1,7 tonluk kokain operasyonu: Fosil ununa emdirilmiş halde bulundu

Gümrük Muhafaza ekipleri, Güney Amerika çıkışlı konteynerde “fosil unu”na emdirilmiş halde 1,7 ton kokain ele geçirdi. Operasyon, Ambarlı Limanı’nda gerçekleştirildi.
Güney Amerika’dan İspanya’ya gönderilen ve transit geçiş kapsamında İstanbul Ambarlı Limanı’na ulaşan konteynerde 1,7 ton kokain ele geçirildi.
Fosil ununa emdirilmiş
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan risk analizleri sonucunda şüpheli görülen konteynerde arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, “fosil unu” olarak beyan edilen eşyanın içerisine emdirilmiş vaziyette toplam 1,7 ton kokain tespit edildi.