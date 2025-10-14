Ambarlı Limanı’nda 1,7 tonluk kokain operasyonu: Fosil ununa emdirilmiş halde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan risk analizleri sonucunda şüpheli görülen konteynerde arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, “fosil unu” olarak beyan edilen eşyanın içerisine emdirilmiş vaziyette toplam 1,7 ton kokain tespit edildi.