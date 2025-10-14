Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ambarlı Limanı’nda 1,7 tonluk kokain operasyonu: Fosil ununa emdirilmiş halde bulundu

Ambarlı Limanı’nda 1,7 tonluk kokain operasyonu: Fosil ununa emdirilmiş halde bulundu

09:2014/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Ambarlı Limanı
Ambarlı Limanı

Gümrük Muhafaza ekipleri, Güney Amerika çıkışlı konteynerde “fosil unu”na emdirilmiş halde 1,7 ton kokain ele geçirdi. Operasyon, Ambarlı Limanı’nda gerçekleştirildi.

Güney Amerika’dan İspanya’ya gönderilen ve transit geçiş kapsamında İstanbul Ambarlı Limanı’na ulaşan konteynerde 1,7 ton kokain ele geçirildi.


Fosil ununa emdirilmiş


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan risk analizleri sonucunda şüpheli görülen konteynerde arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, “fosil unu” olarak beyan edilen eşyanın içerisine emdirilmiş vaziyette toplam 1,7 ton kokain tespit edildi.




#Ticaret Bakanlığı
#Ambarlı limanı
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 14-17 Ekim kataloğu yayınlandı: Bu hafta aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?