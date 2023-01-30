|
Gündem

Kars'ta eksi 17 derecede 'Kış Tatbikatı-2023'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta sıfırın altında 17 derecede zorlu şartlarda devam ediyor.

14:21 . 30/01/2023 Pazartesi
AA
Kış Tatbikatı 2023

Kış Tatbikatı 2023

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede 1758 personelin katılımıyla devam eden tatbikatta, 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor.

14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen basın brifingi programında, Hava Savunma Yüzbaşı Ahmet Adıyaman tatbikatla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Daha sonra tatbikat alanına götürülen gazetecilere, tatbikatın komuta merkezi gezdirildi, alanda hazır bulunan askeri birlikler tanıtıldı.

Mehmetçiğin komando marşı okuduğu programda, Azerbaycan, İtalya ile Kosova birlikleri ise operasyonlarda kullandıkları teçhizatlar hakkında bilgi verdi.

Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu personeli de alanda senaryo gereği çığ altında kalan kişiyi kurtarma çalışması yaptı.

Senaryo gereği çığ düşen bölgede yapılan faaliyete, arama kurtarma köpekleri "Sıla" ve "Manas" da katıldı.

Tatbikata Kosova'dan katılan askeri birliğin komutanı Kushtrim Hoxha, kış tatbikatında bulunmaktan mutlu olduğunu ve memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yüksel Öztürk, Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Muhsin Ağçay ile gazi yakınları ve lise öğrencileri de tatbikatı izledi.

#"Kış Tatbikatı-2023" tatbikatı
#askeri birlikler
#Kars tatbikat asker
#Türk Silahlı Kuvvetleri
1 saat önce
default-profile-img
Kars'ta eksi 17 derecede 'Kış Tatbikatı-2023'
AÖF final sonuçları AÖS ekranından ilan edilecek
Peskov: Putin ve Erdoğan ilişkisi karşılıklı güvene dayanıyor
2023 Nisan ara tatili ne zaman?
İstanbul'da kar yağışı başladı
TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları canlı yayın izle
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.