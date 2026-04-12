Kastamonu’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı

21:0312/04/2026, Pazar
IHA
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekiplerce hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Taşköprü karayolu Tekev mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü istikametinde seyir halinde olan Sezer Y. idaresindeki 37 ABP 346 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikametteki Macit K. yönetimindeki 55 PG 145 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüjdeki ağaçlara çarparak yolu karşı şeridine geçerken, hafif ticari araç ise ters döndü. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi ve Kastamonu il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

