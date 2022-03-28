Kayseri'de Ağcaşar Baraj Gölü'nde toplu balık ölümleri iddiası

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ağcaşar Baraj Gölü'nde balık ölümleri görüldüğü ihbarı üzerine, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin bölgeye gittiği belirtildi.

Baraj gölü kıyı hattı boyunca, ihbar görüntülerinde yer alan balık kümelenmesine rastlanılmadığı aktarılan açıklamada, yer yer görülen 9-10 ölü balığın numune alımına elverişli olmadığı ve 7 gün içinde ölmediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, balık popülasyonu genellikle sazan ve sazangiller olan bölgede farklı sıcaklık derecelerinde bazik su kaynaklarının sıcaklık tabakalaşmasına yol açtığı, bu nedenle yaşanan balık kümelenmesinin ise balık ölümlerine neden olmadığının değerlendirildiği ifade edildi.

Balık ölümlerinin kuraklık nedeniyle yaşanan sığlaşmaya göre normal olduğu, havaların ısınmasıyla doğal ekosisteme dönüleceği vurgulanan açıklamada, bölgeye yakın maden ocağının incelendiği ve tesislerin yılbaşından itibaren kapalı olduğu bildirildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise "Toplu balık ölümleri ihbarı gelen Ağcaşar Baraj Gölü'nde, ihbardaki olumsuz görüntülere rağmen toplu ölüm olarak değerlendiremeyeceğimiz bir olay yaşanmıştır.

Balıkların gölü besleyen sıcak suya doğru hareketleri olmuş ve gölün topoğrafik yapısından kaynaklı balıkların sıkışması, kümelenmesi şeklinde bir durum yaşandığı anlaşılmaktadır. Baraj gölünden ve besleyen kaynaklardan numuneler alınarak inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadesini kullandı.

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FOTOĞRAF 12 Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan Çıldır Gölü, yüzeyi buz tutunca geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşların zorlu mesaisi de başlıyor. Buz tutan gölü 100 metre aralıklarla kazma kürek yardımıyla kıran balıkçılar, attıkları ağları çekerek çıkardıkları balıkları satarak ekmeğini kazanıyorlar. 4 çocuk babası balıkçı Ethem Kılık, yıllardır balıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirtti.<br> Çıldır Gölü’nde, eşiyle birlikte kendi çabalarıyla çalıştıklarını söyleyen Kılıç, ’’Kışın buz üzerinde çalışıyoruz. Yazın ise teknelerle çalışıyoruz. Fakat buz altında balık yakalamak bambaşka. Buradan elde ettiğimiz kazançla 4 çocuk okutuyoruz. Yaklaşık 26 yıldır bu işi yapıyoruz. Çocuklarımızı göle getirmiyoruz. Çünkü onların okumasını istiyoruz’’ dedi. İşte Eskimo usulü balık avı... Eskimo usulü balık avı: Yüz metre aralıklarla kazıyorlar Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlıyor. Balıkçılar, kazma, kürek yardımıyla kırdıkları buzun altından çıkardıkları balıkları satarak geçimlerini sağlıyor. BiP'te paylaş

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