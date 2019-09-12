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POLİTİKA

Kayyuma şahin eyleme körler

İngiliz, Alman, ABD, AB, Suud destekli medya kuruluşlarının iki yüzlü habercilikleri bir kez daha tescillendi. Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde annelerin eylemi uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye'deki uzantılarının maskesini düşürdü.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı

Kayyumlara ilişkin onlarca haber yapan yabancı medya konu HDP'ye karşı eylem olunca görmezden gelmeyi tercih etti.

İKİ YÜZLÜ HABERCİLİK

Tarafsız yayın yaptığını iddia eden İngiliz BBC Türkçe son 1 ay içerisinde kayyumlara ilişkin 10'un üzerinde haber yaparken eylem yapan anneler için ise sadece 1 haber yayımladı. Alman Deutsche Welle Türkçe son 1 ay içerisinde hepsi kayyum atamalarını eleştiren nitelikte olan 25'in üzerinde habere imza attı.

EN ÇOK SUUD ÖFKELİ

Suudi Arabistan İngiliz yayın organı ‘The Independent'ın lisans haklarını kullanarak 'Independent Türkçe' üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Suudi Veliaht Prens Selman’ın kontrolündeki Saudi Resarch and Marketing Group (SRMG) ile bağlantılı olan Independent Türkçe bir ay içerisinde kayyum kararına ilişkin 50'nin üzerinde içerik yayımladı.

HDP’Yİ AKLAMA ÇABASI

BAE'nin FETÖ'cülerle birlikte yönettiği Ahval News kayyumlara ilişkin son 1 ayda 40'ın üzerinde yaptığı haberlerde adeta öfkesini kustu. Haberlerde halkı sokağa çağıran başlıklar kullanıldı. AB'nin girişimi ve fonlamasıyla yayın yapan Euronews'in yine son 1 ay içerisinde 30'un üzerinde kayyum haberi bulunuyor. Diyarbakır'daki annelere önem vermeyen Euronews konuya ilişkin sadece 2 haber yayımladı. Amerika'nın Sesi ise son 1 ayda 25'in üzerinde kayyum haberi yaparken Diyarbakır'daki annelere ilişkin sadece 3 haber yaptı.

FAVORİ KELİME “İDDİA”

  • Kayyum haberleri konusunda adeta kaplan kesilen yabancı medya, konu HDP'ye karşı bir eylem olan Diyarbakır'daki annelere gelince tavrını değiştirdi. Diyarbakır annelerine ilişkin oldukça az sayıda yapılan haberlerde yabancı medya kuruluşları “çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden”, “çocuklarından haber alamadıklarını belirten”, “dağa kaçırılmış olabileceğini söyleyen” ifadelerini vurgulayarak eylemi itibarsızlaştırmayı ve kuşku uyandırmayı amaçladı.

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