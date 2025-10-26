Yeni Şafak
Kazı yaparken mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

23:25 26/10/2025, Pazar
Vatandaş ipleri kesip, üzerindeki bez parçalarını sökerek yaktı.

Diyarbakır'da Yeniköy mezarlığında mezar kazan vatandaş toprakta kefenlenmiş bir oyuncak bebek buldu. Gördüğü manzara karşısında şaşıran vatandaş, bunun büyü olduğunu düşündüğünü belirtti.

Diyarbakır’da mezar kazan bir kişi, toprakta kefenlenmiş bir oyuncak bebek buldu. Bunun büyü olduğunu düşündüğünü ifade eden şahıs, oyuncağın üzerindeki ipleri ve bezi kesip yaktı.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy mezarlığında mezar kazan Barış Karabulut, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Daha önce kazdığı mezarlarda büyü olduğunu düşündüğü kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bu sefer kefenle sarılmış bir oyuncak bebek buldu. Bebeği eline alıp dikkatlice inceleyen Karabulut, ipleri kesip, üzerindeki bez parçalarını sökerek yaktı. Karabulut, bunun büyü olduğunu düşündüğünü söyledi.



