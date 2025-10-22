Yeni Şafak
Diyarbakır'da ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'da ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

20:5922/10/2025, Çarşamba
DHA
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dere kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Tepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir derenin kenarında bulunan ağaçlık alanda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 

 20’li yaşlarda olduğu belirtilen kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

