Gündem Kellesine 10 milyon
POLİTİKA

Kellesine 10 milyon

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü FETÖ’ye finansman sağlayan ve 15 Temmuz darbe girişiminde rol alan Muhammed Dahlan’ı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye ekledi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin bölgeyi terörize etmek amacıyla kullandığı aparatı, Ortadoğu’nun kiralık katili Dahlan’ı ihbar edene 10 milyon TL ödül verilecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Muhammed Dahlan
Muhammed Dahlan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Kırmızı listeye girecek” sözlerinin ardından Muhammed Dahlan ile ilgili kritik adım atıldı. Aranan terörist listesini güncelleyen İçişleri Bakanlığı, Dahlan’ı kırmızı kategoriye ekledi. Fotoğrafı da kırmızı kategoriye koyulan Dahlan’ın örgütü kısmında ise “FETÖ/PDY” yazıyor.

DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDAKİ İSİMLERDEN

Başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Türkiye karşıtı terör örgütleri ile birlikte hareket ettiği belirtilen Dahlan’ın 15 Temmuz darbe girişiminde de parmağı olduğu biliniyor. Dubai’de darbe toplantıları yaptığı ve örgüte finans desteği sağladığı ifade edilen Dahlan hakkında devam eden soruşturmalar kapsamında çıkarılmış arama ve yakalama kararları bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişiminde parmağı olduğu için “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek” suçlaması yöneltilen Dahlan hakkındaki diğer suçlamalar şöyle: “Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak”, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek”, “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” ve “Uluslararası casusluk yapma.”

SIRA KIRMIZI BÜLTENDE

Muhammed Dahlan ile ilgili güvenlik birimlerince ayrıntılı bir çalışma yürütülüyordu. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Dahlan hakkındaki dosya geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Devam eden soruşturma kapsamında bundan sonraki adımın ise kırmızı bülten çıkarılması olacağı belirtiliyor. Savcılığın hazırlayacağı kırmızı bülten talebi İnterpol’e gönderilecek. Kırmızı bülten çıkarılmasının ardından ise Dahlan, Interpol’e üye 190 ülkede aranacak.

KIRMIZI LİSTEDE KİMLER VAR

Dahlan’ın eklendiği kırmızı kategoride, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile diğer örgütlerin üst düzey isimleri yer alıyor. Başına 10 milyon ödül konulan kırmızı listedeki elebaşlarından bazıları şöyle: FETÖ’nün üst düzey yöneticileri Abdullah Aymaz, Ahmet Kara, İsmail Büyükçelebi Mehmet Ali Şengül, Mustafa Özcan, Naci Tosun, Adil Öksüz, Cevdet Türkyolu, Mustafa Yeşil, Harun Tokak PKK/YPG elebaşları Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin, Remzi Kartal, Sabri Ok, Ferhat Abdi Şahin ile DEAŞ elebaşları İlhami Balı, Mustafa Dokumacı.

İçişleri Bakanlığı Muhammed Dahlan terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı Muhammed Dahlan terörden arananlar listesinde kırmızı kategoriye eklendi

ABD ve AB'NİN FAVORİ İSMİ

  • Filistin’den kaçtıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yerleşen, bu ülkenin “truva atı” gibi çalışan Dahlan, burada BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın güvenlik danışmanı rolüyle BAE’nin “Yemen’den Libya’ya, Filistin’den Afrika’ya” yıkıcı politikalarını hayata geçirmekte başrol oynadı.
  • Hafter'e silah yardımı
  • Dahlan’ın benzer şekilde BAE’nin aktif bir şekilde taraf olduğu Libya’da Abu Dabi yönetimi ile ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter arasında iletişimi sağlayan isim olduğu iddia edildi. Dahlan, Gazze’den mağlup bir şekilde çekilirken, Batı Şeria’ya Ulusal Güvenlik Danışmanı koltuğunu da kaybetmiş olarak döndü. Batı Şeria’ya geçmesinin ardından Dahlan, Hamas-Fetih çekişmesinde gerilimi artırarak ABD ve İsrail’e hizmet etmekle suçlandı. Dahlan’a çeşitli suçlamalar yönelten Batı Şeria’daki Fetih hareketi içinde yer alan isimler de Dahlan’ın Gazze’deki ezeli rakibi olan Hamas lideri İsmail Heniyye gibi suikast girişimine maruz kaldı.

Kaşıkçı cinayetinde parmağı var

  • Cemal Kaşıkçı
  • ***
  • Yaser Arafat
  • Birleşik Arap Emirliklerinin truva atı Muhammed Dahlan’ın birçok karanlık olayda adı geçiyor. O iddialardan bazıları şöyle: Filistin lideri Arafat’ın zehirlenmesinde perde arkasındaki isim olduğu öne sürülüyor. Mısırda’ki darbe, Katar’a uygulanan abluka ve Yemen’deki kanlı saldırılarda adı geçiyor. Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü olduğu biliniyor. Son olarak Muhammed Dahlan’ın Mısır’da kurduğu TV kanalı, terör örgütü FETÖ elebaşıyla röportaj yapmıştı. Dahlan Yemen’de rakiplere karşı “suikast timi” de kurmuştu. Timin başında ise İsrailli askerler vardı.

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