Kemal Bey gücünü abartıyor

İki hafta sonra parti programını ve tüzüğünü değiştirmek için büyük kurultayını toplayacak olan CHP'de, parti içi muhalefetteki dalgalanma sürüyor. Eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın öncülüğündeki 'Denge ve Denetleme Grubu'nun Kılıçdaroğlu ve ekibinden bağımsız hareket etiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun liderliği kaybettiği dönemindeki delege gücünü koruyamadığını aktaran CHP’li kaynaklar, "Kemal Bey, kendisine ait olmayan ancak Özgür Özel'den rahatsız olan delegelerin gücünü arkasında gördüğü için bu kadar rahat konuşuyor. Ancak delege yapısı üzerinde Kasım 2023'tekine nazaran oldukça zayıfladı” yorumunu yaptı.





SALICI İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Denge ve Denetleme Grubu sözcüleri, Yeni Şafak'a, "Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, Salıcı ve beraberindekileri eski CHP lideriyle ilişkilendirerek, gerçek güçlerinin üstünde göstermeye çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun liderliği kaybettiği dönemindeki delege gücünü koruyamadığını aktaran kaynaklar, "Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, İlhan Cihaner gibi isimlerin elindeki gücü kendisinin zannediyor" değerlendirmesinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Salıcı'nın Denge ve Denetleme Grubu adına yaptığı açıklamanın devamının geleceği ve Tüzük Kurultayı'nda Salıcı'nın kapsamlı değerlendirmeler içeren bir konuşma yapacağı öğrenildi.





MUHALİF VEKİLLER DAĞILDI

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin Meclis Grubu’nda da Kılıçdaroğlu'nun gücü azalmaya başladı. Mart seçimlerinden sonra Meclis'teki, genel merkez karşıtı 67 CHP'li vekilin en az 50'sinin Kılıçdaroğlu'ndan 'bağımsız' ve 'bağlantısız' olarak yoluna devam ediyor. Bu vekillerinin bir bölümünün Salıcı'ya bir kısmınınsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaklaştığını kaydeden üst düzey bir CHP'li, "Tüzük Kurultayı'ndan çıkan yegane sonuç, kimin hangi safta olduğunun netleşmesi olacaktır" diyerek, kurultaydan çıkabilecek olası sonuçlara dikkat çekti.





TÜZÜK KURULTAYI ILK RAUNT

Kaynaklar, "Özgür Bey tüzüğü değiştirmeme şansını kaybetti. Asıl bakmamız gereken tüzük ve parti programında yapılacak değişiklikte kimin ne oy kullanacağı, kimlerin birlikte hareket edeceğidir. Bunlar bize CHP'nin bir sonraki kurultayına ilişkin ipuçları verecektir. Belki muhtemel olağanüstü kurultayın tarihine ilişkin bilgi verecektir" diye konuştu.



