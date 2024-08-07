Kılıçdaroğlu'nun adamlarına tasfiye

CHP’de yeni ve eski yönetim arasında güç savaşları alt kadrolara kayıyor. Yaklaşık bir yıl önce liderlik koltuğuna oturan Özgür Özel, Genel Merkez’in ardından teşkilatlardaki gücünü de pekiştirmenin peşinde. Eylül ayında yapılacak tüzük kurultayının ardından teşkilatlara yoğunlaşması beklenen Özel’in değişime destek vermeyen il başkanları ve ilçe başkanları ile devam etmek istemediği belirtiliyor.

CHP’li bir Genel Başkan Yardımcısı, “Kadın kollarında değişim oldu. Gençlik kollarında değişim olacak. Tüzük kurultayımız ile yeni bir sayfa açacağız. Sonrasında il ve ilçe başkanlarını değişimi olacak” dedi. Bu kapsamda Özel, il ve ilçe başkanlarının değişimi aynı zamanda delege gücünü eline almayı planlıyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun partideki gücünü hesaplayan Özel, ilk etapta hem İmamoğlu’na hem de kendisine yakın isimlerden bir profil oluşturacak.