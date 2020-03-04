Kılıçdaroğlu’nun suçüstü itirafı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak” şeklindeki sözlerini “suç üstü halinin itirafı” olarak değerlendirdi.

Bahar Kalkanı Harekatı ile siyasetin gündemine oturan ‘şehitler tepesi’ polemiği Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MYK’da da gündeme geldi. MYK’da üyeler Kılıçdaroğlu’nun çıkışının “Orduyu terhis edeceğim”, “Ben vatandan kaçacağım” anlamına geldiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

MİLLETİN YANINDA OLMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kılıçdaroğlu’nun ‘Millet İttifakı iktidarında şehitler tepesi boş kalacak’ sözlerini eleştirerek, “Bu Kılıçdaroğlu’nun suçüstü halinin itirafıdır. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu hiçbir milli meselede Türk milletinin yanında olmadı. Bu son açıklaması Türk milletinin yanında olmadığının göstergesidir” dediği öğrenildi.

SAHADA VE MASADA GÜÇLÜYÜZ

Yürütülen diplomasi trafiği ve mültecilere kapıların açılmasına da değinen Erdoğan’ın, bu olaylarının büyüme sebebinin Avrupa’nın Türkiye’yi yalnız bırakmasından kaynaklandığını belirtti. Erdoğan’ın “Mesele para meselesi değil. Güvenli bölge oluşturulması gerekiyor. Bundan 3 yıl öncesinden bizim dediklerimizi yapsalardı bu kadar büyük göç olmayacaktı. Bizim kapıları açacağımıza inanmadılar. Şimdi telefon üstüne telefon ediyorlar” dediği öğrenildi.

İDLİB AVRUPA’YA BAĞLANDI

Erdoğan sahada ve masada Türkiye’nin çok güçlü olduğunu da sözlerine ekledi.

MYK’da mültecilere sınırların açılması ‘İdlib’i Avrupa’ya bağladık” şeklinde yorumlanırken, Erdoğan’ın Moskova’ya yapacağı ziyarete muhalefetten getirilen eleştirilere ise Putin de gelir, biz de gideriz. Putin ile de görüşürüz, Trump ile de görüşürüz. Onlar da buraya gelmediler mi? Biz de oraya gitmedik mi? Ülkenin menfaati söz konusu olduğu sürece biz herkesle görüşürüz” değerlendirmesi yapıldı.

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İmran Han’dan destek telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alınmıştır. Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan’ın bütün desteğinin Türkiye’nin arkasında olduğunu ifade etmiştir” denildi. Öte yandan Erdoğan, önceki gece de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, görüşmede mülteciler için adil yük, sorumluluk paylaşımı ve uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.