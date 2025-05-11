Kilit rol Irak’ta

Irak topraklarında Kandil başta olmak üzere birçok terör kampının bulunması, Terörsüz Türkiye sürecinde Bağdat’ın kilit rolünü öne çıkardı. Irak Türkmen Cephesi (ITC) üyesi eski Erbil Milletvekili İmdat Terzi, süreç kapsamında PKK’nın silah bırakmasının adım adım gerçekleşeceğini kaydederek, “Örgütün bir bölümü Süleymaniye’ye yerleşecek. Türkiye ile Irak arasında oluşturulması planlanan bir komisyon var. Bu komisyonla yapılacak görüşmelerden sonra silahların Bağdat’a teslim edileceği belirtiliyor” diye konuştu.





İRAN KOZUNU BIRAKMIYOR

Türkiye’nin süreçteki tavrının çok net olduğunu vurgulayan Terzi, “Silah bırakanlar Süleymaniye, Irak ve Bağdat hattının gözetiminde olacak. Zaman içinde atılacak adımlarla ilgili yine bu komisyonda birtakım görüşmeler yapılacak” şeklinde konuştu. Terör örgütünün şu an kongre aşamasında olduğunu hatırlatan Terzi, “Örgütün büyük bir kısmı silahların bırakılarak feshedilme meselesine olumlu yanıt verdiği belirtiliyor. Yalnızca İran’ın domine ettiği bir grup silah bırakmaya yanaşmıyor. Bu sebeple görüşmeler devam ediyor” vurgusu yaptı.





TALABANİ DE ANLADI

Bu süreçte örgütün Kandil’deki sözde üst yönetimiyle KYB lideri Bafel Talabani’nin sık sık görüştüğünü ifade eden Terzi, “Talabani özellikle süreçte Kandil’deki yönetimle çok görüşerek, onları Terörsüz Türkiye sürecine ikna etmiş. Kandil’deki yöneticilere, artık Türkiye ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini anlattı” şeklinde konuştu. Terzi, “Talabani de tamamen PKK’ya yaklaşınca bunun sonuçları olacağını gördü. Bu sebeple artık başka bir yol deniyor. Bakın Irak’ta seçimler oldu, halen hükümet kurulamadı. Bunların hepsi üstüne düşülmesi gereken önemli konular. Birtakım paradigma değişiklikleri şarttı, Talabani de bunu yaptı” değerlendirmesi yaptı.



