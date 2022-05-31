Gündem Kırıkkalede yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
KIRIKKALE

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kırıkkale’de şehirler arası yolcu taşıyan otobüste yapılan aramada, ruhsatsız 12 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Kırıkkalede yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ele geçirilen silahlar.

Tokat’tan Çanakkale’ye yolcu taşıyan M.Ç. idaresindeki 60 EU 300 plakalı yolcu otobüsünde şüpheli paket taşındığı yönünde ihbarda bulunuldu.

Delice İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı polis ekiplerince, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan otobüste arama yapıldı. Bagaj bölümünde bulunan koli içerisinde ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve 12 boş şarjör ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü M.Ç. ile muavinler S.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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