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Kırklareli'de kaçak cins köpek üretim yerine baskın: 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi

Kırklareli'de kaçak cins köpek üretim yerine baskın: 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi

23:0827/06/2025, Cuma
DHA
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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, kaçak cins köpek üretimi yapılan yere baskın yaptı.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, kaçak cins köpek üretimi yapılan yere baskın yaptı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kaçak cins köpek üretimi yapan yere baskın düzenlendi. Yapılan baskında 12 Köpek kurtarılırken, kaçak köpek üretimi yaptığı belirlenen şüpheliye 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi.

Kırklareli'de kaçak cins köpek üretimi yapılan yere yapılan baskında 12 köpek kurtarılırken, 1 şüpheliye 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, il merkezine bağlı Ahmetçe köyünde kaçak cins köpek üretimi yapılan yere baskın yaptı. Kötü koşullarda bakılan 12 köpek kurtarıldı. Yapılan kontrollerde kimlikleri, kayıtları ve aşıları eksik olan 12 köpek, Kırklareli Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi. Kaçak köpek üretimi yaptığı belirlenen şüpheliye ‘5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu' kapsamında 105 bin 274 TL idari para cezası kesildi.





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