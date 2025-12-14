Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı Bülten ve Kırmızı Difüzyonla uluslararası seviyede aranan B.A., M.Y., H.A., S.A., B.A., T.E., K.Ç., Ö.F.A., A.Y., S.K., E.O., G.U., M.B., Ş.G., E.T., O.T., F.D., M.Y., Y.A., S.A. ile ulusal seviyede aranan R.Ç., Y.E., K.Ö. ve S.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı️