Bakan Yerlikaya: 72 ilde 970 zehir taciri yakalandı

09:318/12/2025, Pazartesi
IHA
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 gündür devam eden operasyonlarda 352 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 970 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlarla ilgili bilgi vererek
, "352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 970 şüpheliyi yakaladık"
ifadesini kullandı.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, bin 487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Adana, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Konya, Samsun, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas, Yalova’da operasyonlar düzenlendi."



