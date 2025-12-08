Bakan Yerlikaya: 72 ilde 970 zehir taciri yakalandı

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince, bin 487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Adana, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul, Konya, Samsun, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Denizli, Manisa, Kayseri, Eskişehir, Mardin, Aksaray, Muğla, Elazığ, Malatya, Sakarya, Hatay, Tekirdağ, Isparta, Niğde, Kahramanmaraş, Kütahya, Rize, Bingöl, Erzincan, Aydın, Ordu, Adıyaman, Batman, Uşak, Erzurum, Bitlis, Edirne, Giresun, Nevşehir, Trabzon, Van, Çorum, Kırklareli, Kırşehir, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bolu, Düzce, Iğdır, Karabük, Karaman, Tokat, Artvin, Çanakkale, Kırıkkale, Kilis, Siirt, Sinop, Yozgat, Zonguldak, Burdur, Kastamonu, Muş, Sivas, Yalova’da operasyonlar düzenlendi."