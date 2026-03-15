Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 72 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 32 ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu olmak üzere toplam 72 suçlunun Gürcistan, Almanya, Karadağ, Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, KKTC ve Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri ve Adalet Bakanlığı görevlilerinin; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdüğü belirtildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şüphelilerin Türkiye'ye iadeleri sağlandığı ifade edilerek, şöyle denildi:
"Kırmızı bültenle aradığımız 32, ulusal seviyede aradığımız 40 suçlu olmak üzere toplam 72 suçlu; Gürcistan (54), Almanya (9), Karadağ (2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, KKTC ve Bulgaristan’dan ülkemize geri getirildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar yakalanarak iadeleri sağlandı. Daire başkanlıklarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."