Gürcistan'da ortak operasyon: 13'ü kırmızı bültenli 16 suçlu yakalandı

15:0612/03/2026, Perşembe
Şüphelilerin iade işlemleri başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, uluslararası suçlulara yönelik yürütülen operasyonlarda önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu. Gürcistan polisiyle düzenlenen ortak operasyonda, kırmızı bültenle aranan 13 kişi ile ulusal düzeyde aranan 3 firari Gürcistan’da yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, suç ve suçluyla küresel ölçekte mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza atıldığı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar, Gürcistan Polis Teşkilatı ile kurulan etkin iş birliği neticesinde operasyona dönüştürüldü.

Gürcistan'da ortak operasyon

Bakanlık, Türkiye tarafından uluslararası seviyede takibi yapılan firarilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada,
"Kırmızı Bültenle aradığımız 13, ulusal seviyede aradığımız 3 suçlu Gürcistan Polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda Gürcistan'da yakalandı"
ifadesine yer verildi.

Yakalanan şahısların kimlik bilgileri

Operasyon kapsamında, uluslararası çapta Kırmızı Bülten ile aranan; R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. isimli 13 şahsın yanı sıra, ulusal seviyede arama kaydı bulunan H.A., U.Ö. ve R.S. isimli 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye ve Gürcistan polisinden etkin iş birliği

İçişleri Bakanlığı, firari suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen bu sürecin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ilgili tüm birimlerinin ve Gürcistan makamlarının katılımıyla başarıyla tamamlandığını vurguladı. Operasyonun, sınır ötesi suçlarla mücadeledeki kararlılığın ve uluslararası polis iş birliğinin somut bir göstergesi olduğu kaydedildi.







