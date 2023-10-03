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Kırmızı bültenle aranıyordu: Yalova'da yakalandı

Yalova'da, Interpol kırmızı bülteni ile aranan cinayet şüphelisi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

12:22 . 3/10/2023 Salı
AA
Yalova'da yakalandı

Yalova'da yakalandı

Yalova'da, cinayet suçundan aranan şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Interpol kırmızı bülteni ile aranan F.G'nin, A.E. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanarak Yalova'da bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.


"Adam öldürme, yasa dışı silah bulundurma, satın alma, depolama" suçlarını işlediği iddia edilen F.G, adli makamların koordinesinde yürütülen çalışma sonucu söz konusu adrese yapılan baskında yakalandı.


Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



#Kırmızı bülten
#operasyon
#tutuklama
#YALOVA
13 dakika önce
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