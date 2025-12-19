Yeni Şafak
Kırmızı ışıkta dehşet: Kontrolden çıkan araç iki otomobile çarptı

Kırmızı ışıkta dehşet: Kontrolden çıkan araç iki otomobile çarptı

14:5919/12/2025, Cuma
IHA
Denizli’de kontrolden çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarparak durabildi. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi Süleyman Demiral Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Demirel Caddesi üzerinde seyir halinde olan henüz sürücüsü bilinmeyen 20 RP 562 plakalı otomobil hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 09 NE 684 plakalı ve 20 DJ 775 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpışma sonucu 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yol bir süre ekipler tarafından tek şerit kapatıldı. Olay yerine gelen çekici tarafından çekilen araçların ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




