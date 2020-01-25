Kırşehir Aile Belediyesi!

Kırşehir Belediye Başkanı CHP’li Selahattin Ekicioğlu skandalarına bir yenisini daha ekledi. 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından Kırşehir Belediyesi, AK Parti’den CHP’li Selahattin Ekicioğlu yönetimine geçti. 10 aylık süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan 7 milyon 300 bin TL’lik borcunu ödemediği için belediyeyi icraya sürükleyen CHP’li Ekicioğlu, şimdi de akraba atamalarıyla gündeme geldi.

Hamza Çam ve Selahattin Ekicioğlu

29 KİŞİYİ İŞTEN ATTI

Hiçbir şekilde işçi kıyımı yapılmayacağına dair söz veren CHP’li Ekicioğlu, 1 Ocak itibariyle belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 29 sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenmeyerek işlerine son verdi. Bir taraftan işçi kıyımı yapılırken diğer taraftan işe alım yapıldığı öğrenildi. İşe alınan kişilerin ise Ekicioğlu ile olan yakınlığı dikkat çekti.

YARDIMCILIĞA KAYINBİRADER

Ekicioğlu’nun işe aldığı personelin 9’unun köylüsü, birinin ise eşinin kardeşi olduğunu iddia edildi. Çeşitli birimlerde görevlendirilen 9 işçinin Ekicioğlu tarafından işe alındığı kaydedildi. Alınan personelin CHP’li Başkan Ekicioğlu’nun anne ve baba tarafından yakın akrabası ve köylüsü olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra Ekicioğlu, birkaç gün önce Kırşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine eşinin kardeşi Hamza Çam’ı getirdi. Ekicioğlu tarafından işe alınan Çam’ın göreve başladığı iddia edildi.

İŞTE İŞE BAŞLAYANLAR

CHP’li Selahattin Ekicioğlu tarafından Kırşehir Belediyesi bünyesinde işe başladığı iddia edilen işçilerin Fatih Ekici, Erkan Arslan, Anıl Ekici, Ali Ekici, Ferat Ekici, Erdal Kılıç, Ergün Akkuş, Oğuzhan Ekicioğlu ve Salih Ekici olduğu belirtildi. Kırşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü ise köylü ve akrabalarının işe alnmadığını iddia etti.

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Referansı kim?

İbrahim Burak Oğuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ’dan CHP’ye FETÖ sorusu. Dağ, FETÖ ile bağlantısı nedeniyle tutuklanan CHP’li eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz konusunda CHP’li yöneticilerin kaçak dövüştüklerini savundu. Dağ, “CHP’ye, tutuklanan Urla Belediye Başkanı’na kimin referans olduğuna dair bir soru yönelttik. Adaylık süreci FETÖ ile ilişkili olması nedeniyle engellenen bir kişi daha sonra nasıl olup da belediye başkan adayı yapıldı? Günlerdir ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ diyerek suni gündem oluşturmaya çalışanlar için bir fırsat. Eğer dertleri bağcıyı dövmek değil de üzüm yemekse kimin referans olduğunu açıklamalıdırlar. Bu sorunun cevabı FETÖ’nün CHP’deki siyasi ayağının deşifre olmasına vesile olacaktır” dedi.

500 işçiyi kovacak

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kırşehir Belediyesi’nde bin 200’e yakın personelin çalıştığı söylendi. İşten çıkartılan 29 personelin yanısıra CHP’li yönetimin yeni bir hazırlık içine girdiği belirtildi. En az 500 personelin daha iş akdinin feshedilerek CHP’li yönetim tarafından işten çıkarılacağının öğrenildiği bilgisi paylaşıldı.