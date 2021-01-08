Kobani terörü PKK’nın talimatı: Tanıklar Demirtaş’ın rolünü anlattı

Kobani olayları olarak bilinen, 6-8 Ekim 2014’te ülke genelinde yaşanan olaylara ilişkin, aralarından eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 27’si tutuklu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 37 maktul ve 2 bin 676 mağdurun olduğu iddianamede, aralarında Demirtaş, Yüksekdağ, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna ile firari Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm, Zübeyir Aydar, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Hatip Dicle’nin de bulunduğu 108 sanık yer aldı. Sanıkların tamamı olayların başlamasından ve devamında organize etmek, örgütün talimat bütünlüğü içerisinde ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı.

REKLAM

GÜNDEM Kobani iddianamesi kabul edildi: 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

29 SUÇTAN 38 AĞIR MÜEBBET

Sanıklara ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’, ‘adam öldürme’, ‘adam öldürmeye teşebbüs’, ‘yağma’, ‘alıkoyma’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘açıktan hırsızlık’, ‘hırsızlık’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘kamu görevlisini silahla yaralama’, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’, ‘ibadethanelere zarar verme’, ‘düşük yapmaya neden olma’, ‘bayrak yakma’, ‘5816 sayılı yasaya muhalefet’, ‘suç işlemeye tahrik etme’ gibi suçlar yöneltildi. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan sanıklar, tüm suçlardan da ayrı ayrı sorumlu tutuldu. 108 sanığın tamamı 29 ayrı suçtan 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680’er yıl hapis istemiyle yargılanacak. Yargılama Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

GÜNDEM Kobani soruşturmasında Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

HDP MYK’da KCK’lı terörist

İddianame 6-8 Ekim olaylarının PKK tarafından hazırlandığını, şüphelilerin örgüt güdümünde hareket ettiklerini ortaya koydu. İddianamede, terör eylemlerinin arkasında PKK’nın bulunduğunu gösteren ifadeler dikkat çekti. Sokak eylemlerinin şiddetlendirilmesi amacıyla 6 Ekim’deki HDP MYK’ya, KCK Türkiye sözcülerinin katıldığı ortaya çıktı. 6-8 Ekim olaylarının sözde özerklik adına bir ön hazırlık olduğu değerlendirilen iddianamede, dosyada tanık olarak yer alan Kerem Gökalp, HDP, DPB gibi siyasi partilerin MYK ve PM toplantılarına, KCK Türkiye sözcüleri olarak örgüt mensuplarının bizzat katıldığını belirtti. Zap bölgesinde Zindan Direniş Konferansı yapıldığını ve Duran Kalkan’ın görevlendirmesiyle DBP Eş Başkanı Kamuran Yüksek ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Kobani’ye gittiğini anlatan Gökalp, görüşmenin ardından Demirtaş’ın 30 Eylül 2014 sokak çağrısı yaptığını belirtti. Dosyadaki gizli tanık Mahir ise Eylül 2014 sonlarına doğru örgüt talimatıyla KCK Türkiye sözcülüğünün Demirtaş’la görüşüp halkın Kobani’ye güçlü şekilde sahip çıkması yönünde çağrı yapmasını istediğini anlattı.

REKLAM

PYD’DEN TALİMAT