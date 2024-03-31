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Kocaeli'de çay ocağındaki cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uzaktan akrabası Muzaffer Ece'yi otogardaki çay ocağında başından vurarak öldüren Osman Ç. tutuklandı. Osman Ç. cinayeti, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini söyledi.

15:39 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:40 - 31/03/2024 Pazar
DHA
Gölcük'te Osman Ç., çay ocağında oturan uzaktan akrabası Muzaffer Ece'ye tabancayla 10 el ateş etmişti.
Gölcük'te Osman Ç., çay ocağında oturan uzaktan akrabası Muzaffer Ece'ye tabancayla 10 el ateş etmişti.

Gölcük ilçesinde 29 Mart günü otomobiliyle otogara giden Osman Ç., buradaki çay ocağında oturan uzaktan akrabası Muzaffer Ece'ye tabancayla 10 el ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Muzaffer Ece, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Osman Ç., aynı gün polis tarafından İzmit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer Ece'nin cenazesi ise dün toprağa verildi.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini söyleyen Osman Ç., işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



#Kocaeli
#Gölcük
#Cinayet
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