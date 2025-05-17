Koltuk için kulis girişimi

TİP’li Can Atalay’a ilişkin AYM kararını korsan şekilde Meclis’te okutmasıyla gündeme gelen CHP’li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’yı koltuğunu kaybetme korkusu sardı. Karaca, yapılacak seçimde yeniden aynı göreve gelebilmek için kulise yoğunlaştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gözden çıkardığı Karaca, çareyi Kılıçdaroğlu’nun desteğinde arıyor. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki ofise giderek destek isteyen Karaca, önümüzdeki üç yıllık süreçte milletvekillerinin oylarını talip olduğunu bildirdi. Göreve devam etmek isteyen Karaca’nın arası Özel yönetimi ile açık. Karaca’nın yerine başka birini getirmeyi isteyen Özel, Tekin Bingöl üzerinde duruyor. Ancak vekillerin oy eğilimine göre bir karar verecek. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun Karaca’ya kendisine yakın vekiller ile temasını artırması uyarısında bulunduğunu kaydedildi.