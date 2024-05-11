Koltuk manevraları: İmamoğlu’na sarıldı

CHP’de birçok kez yaşanan aday tespit krizi, seçim sonrasında koltuk krizine dönüştü. Bu krizlerden biri de İzmir’de yaşanıyor. Göreve gelen yeni başkanlar akrabalarını çeşitli pozisyonlara atadıkları gibi Genel Merkez’in istediği kişilere görev verme konusunda ayak sürüyorlar. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreterliği’ne atanmasını istediği Aykut Erdoğdu’yu atamadı. Bunun üzerine Genel Merkez ile İzmir arasında ipler gerildi. Tugay ise çareyi mesafeli olduğu İmamoğlu ile arayı sıkılaştırmakta buldu.

Özgür Özel’in bu karara öfkelendiği belirtilirken, Tugay’ın genel merkezle ters düşmesinin açılmasının ardından, mesafeli olduğu İstanbul Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasını düzeltmeye başladı. İkilinin bu kapsamda yakın diyalog kurduğu kaydedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği için önerdiği isim, CHP eski milletvekili ve Ümraniye Belediye Başkan Adayı olup kazanamayan Aykut Erdoğdu’nun, Kılıçdaroğlu ile yakın olduğu biliniyor. Tugay’ın Erdoğdu’yu reddetme gerekçesi ise mevcut isimden memnun olması şeklinde yansıtıldı.

ABD’li haber kanalı CNN International’a verdiği röportajda Filistinli direniş hareketi Hamas'ı 'terörist' ilan eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelen tepkiler sonrası terör devleti İsrail'i eleştirdi. İstanbul'da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle Sarıyer'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda buluşan İmamoğlu, “Gazze nüfusunun üçte ikisi, yani yaklaşık 1,5 milyon Filistinli evlerinden edildi ve savaştan kaçarak Refah'a sığındı. Zaten savunmasız ve aşırı kalabalık olan bir şehre yapılan bu saldırı, zalimliğin de ötesindedir” dedi. İmamoğlu, “İsrail 'topyekûn zafer' peşinde, Batı da bu katliamı seyrediyor. Bu, tırnak içinde 'zafer kotası'nın, İsrail'e açılan kredinin sınırı nedir? Daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekecek?" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, Nisan ayında CNN’e verdiği röportajında "Hamas tabii ki bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail'de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür," diyerek Hamas'ı terör örgütü olarak tanımlamıştı.