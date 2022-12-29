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BARTIN

Komisyon madene inecek

Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, felaketin yaşandığı TTK Amasra Müessesesi'ne girecek. Komisyon Başkanı Taner Yıldız ve komisyon üyesi milletvekilleri, alanında uzman araştırma ve öğretim görevlileri, mühendisler, AFAD ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan bir ekiple 3 Ocak'ta Bartın'da incelemelerde bulunacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Komisyon madene inecek
​Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, felaketin yaşandığı TTK Amasra Müessesesi'ne girecek.

Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, felaketin yaşandığı TTK Amasra Müessesesi'ne girecek. Komisyon Başkanı Taner Yıldız ve komisyon üyesi milletvekilleri, alanında uzman araştırma ve öğretim görevlileri, mühendisler, AFAD ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan bir ekiple 3 Ocak'ta Bartın'da incelemelerde bulunacak. Ana aspiratör tesisi, merkezi gaz izleme servisi, patlayıcı madde deposu, tahlisiye istasyonu ve elektrik atölyesini inceleyecek olan komisyon üyeleri, işçilerle görüşüp madende can veren işçilerin ailelerini de ziyaret edecek.

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