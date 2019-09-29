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BURSA

Kontrolden çıkan kamyon yayalara çarptı: 7 yaralı

İznik'te kontrolden çıkan kamyon yayalara çarptı: 7 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, traktörle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki yayalara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza sonucu markette büyük maddi hasar oluşurken yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Kamyonun çarpması sonucu markette ciddi hasar oluştu.
Kamyonun çarpması sonucu markette ciddi hasar oluştu.

Bursa'nın İznik ilçesinde, traktörle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki yayalara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Traktörle kamyon çarpıştı

İ.G. (37) idaresindeki 16 JDS 76 plakalı kamyon, Boyalıca köyü Atatürk Caddesi'nde A.A'nın kullandığı 16 FCG 27 plakalı traktörle çarpıştı.

  • Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, önce karşı yönde yol kenarında bekleyen H.G, M.M.A, S.A, T.A, B.G, M.D. ve N.D'ye, daha sonra caddedeki bir marketin duvarına çarptı.

Kamyon marketin duvarına çarptı.

Markette ve araçlarda hasara neden olan kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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