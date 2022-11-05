Korkut Ata 2023’te Şuşa’da

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği “2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali” kapsamında Türk dünyasının müşterek kültürel mirasının ortak yapımlara dönüşebilmesi için gerekli zemini sunması hedefiyle Sinema Zirvesi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinema sektörünün kültür aktarımı için çok önemli olduğunu söyledi. Film festivalindeki en önemli zirveyi düzenlendiklerini belirten Demircan, “Türk dünyasından buraya gelen ve ülkemizden buraya katılan yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, bir sinemanın birlikte hareket edeceği zirveyi burada olgunlaştırmış olmak bizim için kıymetli. Bu sektörün paydaşlarını bir araya getirmek, onlarla iş birliğini teşvik etmek, onların arasındaki hukuku geliştirmek sonuçta hem sinema sanatını geliştirecektir ve hem de kültürel etkileşimi en üst noktaya çıkaracaktır. Buradan tüm Türk dünyasına canlı yayınlar yapılıyor.” dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa’nın tarih ve kültür şehri olduğunu vurguladı.

REKLAM

BURSA BİR FİLM PLATOSU

Türk Dünyası Kültür Başkenti olma unvanına yaraşır işlere imza attıklarını dile getiren Aktaş, şöyle konuştu: “Bursa bir Türk yurdudur. Bursa, Osmanlı’nın kurucu baş şehridir ve Anadolu coğrafyasının önemli nirengi noktalarından biridir. Biz biliyoruz ki Bursa bir film platosu. Her türlü doğal güzellikler var; Bursa’da deniz var, dağ var, göl var, tarih var, kültür var, medeniyet var, buna dair ciddi izler var.” Aktaş, Kültür Başkenti unvanını yıl sonunda, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Şuşa’ya devredeceklerini söyledi. Etkinliğe, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Mustafa Esgin, Türk dünyası ülkelerinin bakan yardımcıları, yönetmenler, senaristler, oyuncular ve yapımcıların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

REKLAM

HAYAT Türk dünyasının filmleri Bursa’da