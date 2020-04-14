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POLİTİKA

Koronavirüs açık cezaevine sıçradı: 17 vakadan üçü hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Gül, açık cezaevlerinde 17 kişiye Kovid-19 teşhisi koyulduğunu ve bunlardan üçünün hayatını kaybettiğini açıkladı. Tedavileri süren 14 hükümlüden 13’ünün durumunun iyi olduğunu belirten Gül, kapalı cezaevlerinde pozitif vaka görülmediğini bildirdi. Gül, cezaevlerinde önlenemez bir vaka durumu olmadığını da vurguladı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık cezaevindeki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konulduğunu ve bunlardan 3’ünün hayatını kaybettiğini bildirdi. Gül, kapalı cezaevinde ise pozitif vaka görülmediğini belirtti.

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının beşincisi dün gerçekleştirildi. Bakan Gül, yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 teşhisi koyulduğunu bildirdi. 3 hükümlünün tedavilerinin devam ettiği sırada hayatını kaybettiğini ifade eden Gül, şunları söyledi:

DURUM KONTROL EDİLEBİLİR

“Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13’ünün sağlık durumu iyidir. Kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlünün tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Hastenelerde tedavileri devam eden hükümlülerin sağlık durumları da anbean takip edilmektedir. 70 binden fazla hükümlünün bulunduğu açık cezaevlerinde vaka sayısını uzun süre sıfırda tutabildik. Şu gün itibariyle de kontrol edilebilir bir seviyededir.”

ADALETTE VAKA SAYISI 159

Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vakaya rastlanmadığını belirten Gül, adalet teşkilatında görünen koronavirüs vakalarıyla ilgili de bilgiler verdi. Gül, “Bugüne kadar, 14 hakim ve Cumhuriyet savcısı, 32 adliye personeli, 79 ceza infaz kurumları personeli ve 34 adli tıp personelinin testleri pozitif çıkmıştır. Tedavi ve iyileşme süreçleri devam ediyor” dedi.

BİN 97 KİŞİYE SORUŞTURMA

  • Gül, koronavirüs soruşturmalarının bilançosunu da açıkladı. Gül, son bir ayda 71 ilde bin 97 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirirken, sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 737, 65 yaş üstü vatandaşlara rencide edici davranışlarla ilgili 8 kişi hakkında soruşturma açıldığını belirtti.

2,2 milyon maske 532 bin tulum

Adalet Bakanı Gül,
  • Gül, “Bilim Kurulu’nun önerileri ile vardiya sonrası personelimiz izole ediliyor. Riskin tamamen ortadan kaldırılması için önemlidir. İzin ve görüş haklarını kullanamayanlara tedbirler kalktığında ek haklar verilecek. İş yurtlarımızda 1 ayda 2 milyon 260 bin maske ile 532 bin tulum üretildi. Sağlık çalışanlarına ulaştırıldı. Dezenfektan ve kolonya da üretiyoruz” dedi. Bakan Gül, alınan tedbirlerle adliyelerdeki insan sirkülasyonunun yüzde 95, noterliklerdeki insan sirkülasyonunun ise yüzde 80 oranında azaldığını kaydetti. Gül, noterlik işlemleri için vatandaşların e-başvuru yöntemi ile randevu alabileceğini belirtti.

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