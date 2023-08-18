Kosova’da komuta Türkiye’ye geçiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kosova’ya göreve giden Mehmetçik’le ilgili açıklama yaptı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, “Temmuz ayında görevine başlayan komando taburumuzun, eylül başına kadar göreve devam etmesi planlanmaktadır” dedi. Ayrıca Kosova’da konuşlu NATO Barış Gücü KFOR Komutanlığı’nın da ekim ayından itibaren 1 yıl süreyle Türkiye’ye devredileceği belirtildi.