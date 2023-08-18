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Kosova’da komuta Türkiye’ye geçiyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kosova’ya göreve giden Mehmetçik’le ilgili açıklama yaptı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, “Temmuz ayında görevine başlayan komando taburumuzun, eylül başına kadar göreve devam etmesi planlanmaktadır” dedi.

Canberk Doğan
04:00 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kosova’ya göreve giden Mehmetçik’le ilgili açıklama yaptı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, “Temmuz ayında görevine başlayan komando taburumuzun, eylül başına kadar göreve devam etmesi planlanmaktadır” dedi. Ayrıca Kosova’da konuşlu NATO Barış Gücü KFOR Komutanlığı’nın da ekim ayından itibaren 1 yıl süreyle Türkiye’ye devredileceği belirtildi.

UKRAYNA GEMİSİNE YEŞİL IŞIK

Türkiye, Ukrayna’dan İstanbul’a yola çıkan “Joseph Schulte” adlı geminin Boğazlar’dan geçişi için de yeşil ışık yaktı. Çabaların Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yeniden aktif hale gelmesi yönünde olduğunu vurgulayan bakanlık kaynakları, “Diğer ülkeler alternatif güzergahlar ve yollar üzerinde çalışıyor. Buradaki sorun ticari gemilerin bu çatışma ortamında güvenli şekilde Türk Boğazları’na gelebilmesi” açıklamasını yaptı.



#Milli Savunma Bakanlığı
#Kosova
#TSK
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