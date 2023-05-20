Köyüne dönenlere küçükbaş desteği

Hakkari İl Özel İdaresi’nin çiftçilere küçükbaş hayvan desteği bu yıl da sürüyor. Hakkari merkez, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde maddi durumları iyi olmayan ancak köylerinde besicilik yapmak için şartları uygun olan ailelere toplamda 5 bin koyun dağıtılacak. Bölgenin mevsim şartlarına uygun Norduz koyunlarını Van’dan aldıklarını ifade eden Hakkari İl Özel İdaresi Müdürü İbrahim Besi, “Her yıl Hakkari ve ilçelerine manda, arı, keçi dağıtıyoruz. Bu yıl yine Hakkari Valiliğimiz ve İl Özel İdaresi olarak şartları uygun olan ve bu işi yapabileceklere manda, keçi, arı ve koyun dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.