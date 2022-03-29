ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Spor

Trabzonspor bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi

Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına karşı başarılı bir sezon geçiriyor. Bordo-mavili takım 9 maçta, 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.