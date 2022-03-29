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Gündem ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarını açıkladı
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ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinde öğrenebilecek.

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Haber Merkezi DHA
KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS yerleştirme sonu öğrenme ekranı
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ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

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