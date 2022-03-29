ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.
15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.@drfahrettinkoca @saglikbakanligi
15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.@drfahrettinkoca @saglikbakanligi— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) March 29, 2022