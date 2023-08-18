Kritik takas Katar’da gerçekleşecek

ABD ile İran arasında gerçekleşmesi beklenen tutsak takasının gelecek ay Katar’da yapılacağı iddia edildi. İngiltere merkezli Amwaj Media tarafından yayınlanan habere göre, beş tutuklu Amerikalının değişimine önümüzdeki ay Katar ev sahipliği yapacak. İngiltere merkezli haber sitesi tutukluların Tahran’da bir otele yerleştirildiğini ve önümüzdeki aya kadar ev hapsinde tutulacağını bildirdi. Haberde tutukluların güvenli bir katta ayrı odalarda barındırıldığını ve yalnızca aile yakınlarıyla telefonla görüşebildikleri belirtildi. Takasta, ABD’de tutuklu bulunan 4 İranlı ile birlikte, Güney Kore’nin tuttuğu İran’a ait 6 milyar dolara karşılık gelen bankalarda dondurulmuş petrol geliri de konu olacak.

Avroya çevrilecek

Katar’ın takastaki rolünün, Güney Kore wonlarını avroya çevirmeyi de kapsadığı belirtildi. Geçen hafta Washington ve Tahran arasında, iki tarafın elinde tuttuğu tutukluların serbest bırakılması ve İran’ın dondurulmuş 6 milyar dolarlık petrol gelirine erişim sağlamak için anlaştığı açıklanmıştı. İran’ın Güney Kore’deki 6 milyar dolarlık parasının önce avroya çevrileceğini, ardından İran’ın erişebileceği Katar’daki bir hesaba gönderileceğini belirtmişti. Fonların, gıda ve ilaç da dahil olmak üzere temel ihtiyaçlar alınması koşuluyla serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Abdullahiyan, Ferhan.

7 yıl sonra en üst düzey ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran-Riyad arasında 7 yıl sonra ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından ilk kez Suudi Arabistan’a gitti. İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Abdullahiyan, beraberindeki üst düzey heyetle Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geçti. Tahran-Riyad arasında 7 yıl sonra ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından ilk kez Suudi Arabistan’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın bir günlük ziyareti kapsamında mevkidaşı Faysal bin Ferhan başta olmak üzere üst düzey Suudi yetkililerle bir araya geldi. Ziyaretle eş zamanlı olarak İran’ın Riyad Büyükelçisi olarak atanan Ali Rıza Enayeti de Suudi Arabistan’daki görevine resmen başladı.











